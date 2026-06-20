Las celebraciones por la victoria de México ante Corea del Sur en la jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ sigue dando mucho de qué hablar, pues más allá de lo virales que se hicieron los festejos sobre Paseo de la Reforma en la capital del país, también se difundieron imágenes y videos de supuestos ovnis sobre el Ángel de la Independencia.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que diversos usuarios que se encontraban en la zona de Reforma el pasado 18 de junio, comenzaron a compartir videos de una misteriosa luz incandescente sobre el histórico monumento capitalino.

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Video del supuesto ovni sobre Pase de la Reforma

Dentro de los videos que se hicieron tendencia principalmente en Instagram y TikTok, se puede apreciar una luz roja muy intensa “flotando” sobre la gente que estaba celebrando sobre Paseo de la Reforma el pase de México a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Testigos que estuvieron en el momento de los hechos, aseguran que la luz estuvo justo arriba del Ángel de la Independencia por más de una hora, lo cual permitió que el fenómeno fuera visto por más de una persona en calles de la Ciudad de México el pasado jueves 18 de junio.

Según con los testimonios, la luz fue desapareciendo con el paso de los minutos de forma muy “extraña”, pues a pesar de lo nublado que se vía el cielo oscuro en la capital de México, se apreció cómo se fue diluyendo el llamado ovni de Reforma.

¿Qué se sabe de la luz que se vio en Reforma durante festejos de la Selección Mexicana?

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que ocurre algo similar en la Ciudad de México, pues justo el pasado 10 de junio, a un día del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, apareció una silueta similar en la misma zona de Paseo de la Reforma.

A pesar de ello, en su momento se aclaró que todo se trató de un espectáculo de luces en la zona por motivos de la fiesta futbolera que estaba a punto de comenzar en nuestro país, por lo cual en su momento la palabra “ovni” fue descartada.

Profecías de ovnis en el Mundial 2026

Vale la pena mencionar que días antes de que arrancara la justa mundialista de este 2026, la vidente búlgara conocida internacionalmente como Baba Vanga, aseguró que seres de otras dimensiones harían su presentación ante el mundo en pleno torneo de la FIFA.

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