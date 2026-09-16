Con 17 mil pesos de descuento, rematan el Samsung Galaxy S25 Ultra de 1TB y bocina de regaloa

En una entrega pasada te informamos que los celulares Samsung son los más vendidos en México debido a que ofrece una gran variedad de teléfonos económicos y de gama media con precios accesibles, respaldados por una confianza del 98.7% en el mercado nacional.

Walmart puso en oferta el Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB Plata Titanio + Bocina Desbloqueado.

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Samsung Galaxy S25 Ultra precio

El equipo tiene una rebaja de 17 mil 200 pesos, su precio actual en Walmart es de 18 mil 799 pesos y costaba 35 mil 999.

Existe la posibilidad de pagarlo a 15 meses sin intereses de $1253.27 o hasta 8 plazos con CASHI. Se encuentra disponible en dos colores: gris y plata.

Puedes comprarlo aquí.

Samsung Galaxy S25 Ultra características

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un teléfono de gama alta con cuerpo de titanio, pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas y procesador Snapdragon 8 Elite.

Pantalla: 6.9 pulgadas Quad HD+ AMOLED LTPO a 120 Hz con cristal protector antirreflejos.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento: Opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Cámaras traseras: Sensor principal de 200 MP (f/1.7), ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 10 MP (zoom x3) y teleobjetivo de 50 MP (zoom x5).

Cámara frontal: 12 MP.

Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 45W.

Extras: Lápiz S-Pen integrado, resistencia al agua IP68 e inteligencia artificial avanzada.

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