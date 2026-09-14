La señal wifi es inestable a través del módem: TP-Link tiene la solución al problema de la conexión de internet

Los hogares mexicanos que dependen de la conexión WiFi para trabajo remoto, estudios en línea o streaming de plataformas frecuentemente enfrentan el problema de la señal inalámbrica inestable que se corta o se pone lenta sin razón aparente, mientras las conexiones por cable Ethernet mantienen su rendimiento correcto. TP-Link publica en su sitio oficial de soporte técnico una guía específica que identifica las causas más comunes de este problema y las siete acciones concretas quese puede aplicar en el hogar para resolver las desconexiones intermitentes sin necesidad de asistencia técnica profesional.

Según la información oficial publicada en el sitio de soporte TP-Link España, la marca china líder mundial en equipos de red confirma que en la mayoría de los casos el problema es causado por factores ambientales locales que afectan la señal inalámbrica y que la solución generalmente no requiere reemplazar el router sino aplicar ajustes específicos en la instalación existente.

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Las siete soluciones oficiales TP-Link para WiFi inestable

Antes de aplicar las soluciones oficiales, TP-Link recomienda verificar dos condiciones previas: la conexión Internet del módem debe funcionar correctamente cuando el ordenador se conecta directamente y el firmware del router debe estar actualizado a la versión más reciente disponible en el sitio oficial del fabricante. Una vez confirmadas estas condiciones, TP-Link identifica siete acciones específicas para resolver desconexiones intermitentes en el hogar:

WiFi fallas (PEXELS)

Ubicar los dispositivos inalámbricos a una distancia razonable del router — cuanto más lejos, más débil es la señal

del router — cuanto más lejos, más débil es la señal Alejar el router de obstáculos como objetos metálicos, cuerpos de agua, paredes de concreto reforzado, paredes con aislamiento de aluminio y materiales de construcción similares

como objetos metálicos, cuerpos de agua, paredes de concreto reforzado, paredes con aislamiento de aluminio y materiales de construcción similares Reducir el número de clientes inalámbricos conectados simultáneamente para liberar ancho de banda

conectados simultáneamente para liberar ancho de banda Rechazar interferencia de otros equipos como teléfonos inalámbricos, baby monitors, dispositivos Bluetooth (parlantes + mouse) y redes inalámbricas vecinas

como teléfonos inalámbricos, baby monitors, dispositivos Bluetooth (parlantes + mouse) y redes inalámbricas vecinas Optimizar la posición del router colocándolo en alto y con antenas a 45 grados (diagonal) o 0 grados (paralelo al piso)

colocándolo en alto y con antenas a 45 grados (diagonal) o 0 grados (paralelo al piso) Cambiar la configuración del router al canal inalámbrico 1, 6 u 11 + ancho de canal a 20 MHz + verificar país/región correcta en la configuración

al canal inalámbrico 1, 6 u 11 + ancho de canal a 20 MHz + verificar país/región correcta en la configuración Probar el dispositivo WiFi específico en otra red o ubicación + actualizar controlador de sistema o adaptador inalámbrico al más reciente

Antes de aplicar cualquiera de las soluciones oficiales TP-Link en el router doméstico, es fundamental acceder a la página de administración del router mediante navegador web ingresando la dirección IP del equipo (generalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1) con las credenciales del administrador. Además, TP-Link recomienda contactar directamente con el proveedor de servicios de Internet (ISP) para verificar que la línea de conexión funcione correctamente antes de descartar otros factores técnicos.

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