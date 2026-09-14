El “vestido de la venganza” de Lady Di será subastado por hasta 300 mil dólares

Diana de Gales apareció con el atrevido vestido negro en una gala de Vanity Fair, poco después de las declaraciones del entonces príncipe Carlos sobre su matrimonio y su relación con Camila.

La pieza fue diseñada por Christina Stambolian y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los atuendos más recordados de Diana, siendo nombrado como El Vestido de la Venganza.

Sotheby’s llevará el vestido a subasta con una estimación de hasta 300 mil dólares, debido a su relevancia dentro de la historia de la moda y la cultura popular.