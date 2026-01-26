Dani García, chef profesional: “Este es el tipo de papa que tienes que elegir para que las papas fritas te queden perfectas”

Lograr unas papas fritas perfectas en casa no depende solo del aceite o de la freidora. Según Dani García, uno de los cocineros más influyentes de la gastronomía española, el secreto empieza mucho antes de encender el fuego. En un video publicado en Instagram, el chef explicó paso a paso qué tener en cuenta para que este clásico nunca falle.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La variedad correcta de papa: el primer gran secreto

Para Dani García, no hay margen de duda cuando se trata de elegir la materia prima. “La elección de la patata, simple: patata agria, olvídate de lo demás”, afirma el chef. Este tipo de papa, habitual en frituras profesionales, destaca por su equilibrio entre almidón y humedad, lo que permite una cocción uniforme y un exterior crujiente sin absorber demasiado aceite.

Corte, agua y temperatura: claves antes de freír

Más allá de la variedad, el chef pone el foco en la preparación previa. El grosor del corte es fundamental: ni demasiado fino ni excesivamente grueso. “El grosor es lo que manda, tal y como las veis”, señala en el video.

Una vez cortadas, las papas deben pasar por un remojo prolongado en agua fría. El objetivo es eliminar el exceso de almidón para evitar que se peguen y lograr una textura más limpia al freírlas. “Después de cortar, mucha agua fría para que suelten todo el almidón”, explica.

La doble fritura que marca la diferencia

Dani García recomienda una doble fritura con temperaturas bien diferenciadas. En la primera, las papas se cocinan sin dorarse, a unos 140 o 150 grados. “La patata se cocina, no se dora”, aclara.

Cuando las papas empiezan a flotar y el sonido cambia, es momento de subir la temperatura a entre 180 y 190 grados. Así se consigue el acabado final: “un dorado y crujiente perfecto”, describe el chef.

El resultado, según sus propias palabras, es inconfundible: una papa con “esa capa crujiente por fuera, semi-suflada”, que convierte a este acompañamiento en el verdadero protagonista del plato.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.