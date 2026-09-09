Rescatan a una garza que apareció dentro de una casa en la GAM, Pero ¿Cómo llegó ahí?

Todo parecía normal en una vivienda de la Gustavo A. Madero, de la CDMX hasta que sus habitantes se encontraron con una visitante que definitivamente no esperaban ver ahí, una garza.

La sorpresa fue tan peculiar que tuvieron que pedir ayuda para resolver la situación. Pero, ¿cómo terminó una garza dentro de un domicilio y qué hicieron las autoridades cuando llegaron al lugar? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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#BoletínSSC | #BVA | Policías de la Brigada de Vigilancia Animal (#BVA) de la #SSC resguardaron una garza que fue encontrada al interior de una vivienda ubicada en la alcaldía @TuAlcaldiaGAM.



El apoyo se realizó en atención a un reporte recibido a través de una red social, en el… pic.twitter.com/NzJYoAUDIE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 9, 2026

Garza aparece dentro de una vivienda en la GAM

La presencia del ave fue reportada en un domicilio ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Unidad Lindavista Vallejo; tras recibir el aviso, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar.

Los oficiales localizaron a la garza, descrita como un ejemplar de talla mediana, y la colocaron cuidadosamente dentro de un contenedor para trasladarla a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

¿Qué pasará con la garza rescatada?

Ahora el ave será revisada por un médico veterinario zootecnista, quien determinará cuál es su estado de salud y si necesita algún tipo de atención durante su recuperación.

La SSC señaló que, una vez que la garza se encuentre en condiciones adecuadas, será liberada nuevamente en su hábitat natural.

¿Dónde suelen encontrarse garzas en CDMX?

Aunque pueda parecer extraño encontrar una garza en medio de una zona habitacional, estas aves pueden llegar a distintos cuerpos de agua de la Ciudad de México.

Entre los sitios donde suelen encontrarse están las zonas chinamperas de Tláhuac y Xochimilco, así como el lago del Bosque de San Juan de Aragón.

Entre las que pueden encontrarse están la garza blanca (Ardea alba), la garza morena (Ardea herodias), la garceta pie dorado (Egretta thula), la garcita verde (Butorides virescens) y la garza nocturna corona negra (Nycticorax nycticorax).

En el caso de la garza rescatada en la Gustavo A. Madero, las autoridades deberán determinar su estado de salud antes de definir su regreso a un entorno adecuado.

Y tú, siendo honestos, ¿qué harías si al llegar a casa descubrieras que tienes una garza como nueva roomie?

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