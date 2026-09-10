¡Cuchau! Precio de los tenis inspirados en Rayo McQueen y Mate

Si eres fan de Cars, Adidas y Disney Pixar lanzaron una colaboración inspirada en los personajes McQueen y Mate y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuál es el precio de los tenis de Cars?

Para los interesados en adquirir los tenis de McQueen y Mate, solo se encuentran disponibles en la tienda Adidas de Estados Unidos y tienen un precio de 130 dólares, alrededor de 2 mil 200 pesos los de Rayo McQueen y 129 dólares, es decir 2 mil 193 pesos aproximadamente los de Mate.

¿Cómo son los tenis de Cars?

Los tenis son los clásicos tacos de Adidas pero uno es completamente rojo y en la lengüeta trae los ojos de McQueen y al costado trae el número 95 y la leyenda Rust-eze.

Mientras que el diseño de Mate es completamente café, con los ojos en la lengüeta y al costado trae la leyenda Tow Maters.

Cabe mencionar que la película Cars se reestrenó en cines hoy como parte del 20 aniversario.

Un dato curioso sobre los nombres de los personajes es que McQueen esta inspirado en el animador Glen McQueen quien falleció durante la producción de Buscando a Nemo y el diseño de Mate es por una grúa Chevrolet Stepside de 1955.

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