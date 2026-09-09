Mario Kart World sorprende a los fans: las pistas de 1992 regresaron, pero traen algunos cambios

¿Te acuerdas de cuando una tarde jugando Mario Kart podía convertirse en una competencia de vida o muerte por culpa de un caparazón azul? Pues Nintendo acaba de sacar del baúl uno de esos recuerdos que muchos jugadores creían guardados para siempre.

Mario Kart World recibió una nueva actualización y trae de regreso pistas de Super Mario Kart, el clásico de 1992 que marcó el inicio de una de las sagas más queridas de Nintendo.

Las pistas regresan renovadas para Nintendo Switch 2, así que prepárate para reencontrarte con viejos conocidos, pero ahora con el caos y la velocidad de Mario Kart World, porque sí, han pasado más de 30 años, pero esa necesidad de ganarles a todos en la última vuelta sigue intacta.

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¿Qué pistas clásicas regresan a Mario Kart World?

La actualización recupera 10 circuitos de Super Mario Kart y los incorpora al modo Carrera VS, entre ellos aparecen escenarios como Isla Chocolate y Valle Fantasma, dos nombres que seguramente harán que más de un jugador veterano diga: “esa pista me la sé”.

Pero hay un detalle importante, pues no se trata simplemente de meter las pistas originales y ya, ya que Nintendo las llevó al estilo de Mario Kart World para que convivan con el enorme mundo del juego y sus nuevas mecánicas.

Así que sí, vas a reconocerlas, pero también pueden sentirse bastante diferentes a como las recuerdas.

¿Qué cambia en las pistas de Super Mario Kart?

Aquí viene la parte divertida, los circuitos conservan elementos que los jugadores de la vieja escuela reconocerán inmediatamente, como los paneles de interrogación para conseguir objetos, pero ahora forman parte de una experiencia mucho más moderna.

Es decir, la pista que conociste en los 90 ahora tiene que convivir con un Mario Kart en el que puedes recorrer enormes zonas, encontrarte con otros corredores y aprovechar nuevas formas de moverte.

¿Qué otras novedades tienen la actualización 1.8.0?

Nintendo también aprovechó la actualización para darle una sacudida al modo Supervivencia, también conocido como Knockout Tour.

Ahora se incorporan dos nuevas rutas: Rally Helicóptero y Rally Nabo, que agregan nuevas posibilidades para las carreras de eliminación.

En este modo no basta con pisar el acelerador y rezar para que nadie te lance un caparazón azul, hay que mantenerse dentro de la competencia mientras avanzas por diferentes rutas y evitas quedar fuera.

Porque, como todo jugador de Mario Kart sabe, una carrera puede ir perfecta durante dos minutos y convertirse en tragedia en los últimos cinco segundos.

¿La actualización de Mario Kart World es gratis?

La actualización 1.8.0 es gratuita para los jugadores de Mario Kart World en Nintendo Switch 2, una vez instalada, podrás acceder a los nuevos circuitos clásicos y a las novedades del modo Supervivencia.

Así que ya sabes, si alguna vez gritaste frente a la pantalla porque alguien te ganó en la última curva, este es tu momento para vengarte, solo queda una pregunta: ¿sigues teniendo el talento de antes para Mario Kart World?

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