AirPods 5: precio en México, novedades y características de los nuevos audífonos de Apple

En el evento más importante de la compañía de la manzana, Apple presentó sus nuevos AirPods 5, una generación que llega con mejoras enfocadas principalmente en el sonido y la cancelación activa de ruido.

Aunque en el diseño no hay cambios, se implementa el uso de la inteligencia artificial en estos nuevos audífonos para ser compatibles con funciones de Siri y el ecosistema de Apple.

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Novedades de los AirPods 5

Una de las principales novedades de los AirPods 5 es su cancelación activa de ruido (ANC), que Apple asegura ofrece hasta 50% más reducción del ruido que la generación anterior.

A pesar de mantener el diseño abierto, estos audífonos ofrecen una experiencia inmersiva sin utilizar las almohadillas de silicona.

Además, ahora el control por volumen será por deslizamiento con el formato open-ear, incorporando el sensor de fuerza que permite subir o bajar el volumen deslizando el dedo.

Entre las demás novedades de los AirPods 5 se encuentran:

Mayor autonomía con un rediseño de batería para ofrecer hasya 5 horas de reproducción

Traducción en tiempo real

Estuche de carga versátil al ser carga inalámbrica y será compatible con cargador de Apple Watch y cable USB-C

Official Trailer: Apple AirPods 5 pic.twitter.com/iUJdFoxwt1 — Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026

¿Cuánto costarán los AirPods 5 y cuándo salen a la venta?

Para esta ocasión, Apple lanzó los AirPods 5 en dos versiones distintas:

AirPods 5 (versión estándar): desde 129 dólares

AirPods 5 (con estuche de carga inalámbrica): desde 149 dólares

La preventa internacional comenzó desde este miércoles y la venta en tiendas físicas comenzará el próximo viernes 18 de septiembre.

Los AirPods 5 en modelo estándar cuestan 2 mil 999 pesos; mientras que la versión con estuche de carga valdrá 3 mil 299 pesos.

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