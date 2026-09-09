OFICIAL: Precio del iPhone Duo en México

El Apple Event de este 2026 dejó varias sorpresas, sin embargo lo que más llamó la atención fue la llegada del primer dispositivo plegable de la marca, el iPhone Duo que viene a revolucionar a la compañía de la manzanita mordida.

Además del iPhone Duo, fue presentado el nuevo Apple 18 en distintas versiones.

And here's the iPhone 18 ultra fold in Black. https://t.co/n4yuxsG1Bf pic.twitter.com/Bc2DTYmVlj — Cody (@codez) September 8, 2026

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¿Cuánto cuesta el iPhone Duo?

Según lo dado a conocer en el Evento de Apple y lo que la página web indica el precio de su nuevo dispositivo plegable es el siguiente:

iPhone Duo color blanco o negro 256G: Desde$47,999 de contado o 18 MSI desde$2,666.61.

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