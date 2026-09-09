iPhone Duo: Fecha para comprar el primer plegable de Apple y precios en México

Apple presentó este miércoles su teléfono plegable el iPhone Duo, lo que representa el mayor cambio en años en el producto más relevante de la compañía.

El Duo tiene el tamaño y la forma de un pasaporte, con bordes redondeados. Se abre para revelar una pantalla horizontal de 19 centímetros de ancho que también se puede ver en vertical.

En la parte frontal, cuando el teléfono está plegado, hay una pantalla más pequeña. Según la compañía, cuando está abierto, es el teléfono más delgado de Apple.

Precios del iPhone Duo, celular plegable

El evento de presentación del teléfono plegable, el primero con el nuevo director ejecutivo John Ternus al mando, representa la renovación más notable del producto de Apple desde que eliminó el botón de inicio físico del iPhone X en 2017.

El iPhone generó 209 mil 600 millones de dólares, lo que representa poco más de la mitad de las ventas de Apple, en su último año fiscal.

Los costos del nuevo iPhone Duo que muestra la página y que podrían presentar un cambio a futuro son

256 GB desde 47,999

512 GB desde 52,999

1 TB desde 62,999

2 TB desde 77,999

¿Cuáles son las características del iPhone Duo?

Apple posicionó el iPhone Duo como un dispositivo para la productividad empresarial, mostrando cómo gestionaría las videollamadas de Zoom con varios participantes.

La pantalla más grande del Duo permitirá abrir varias ventanas de aplicaciones simultáneamente, una estrategia orientada a la productividad que Apple ya ha implementado en algunos de sus iPads.

Ternus criticó los dispositivos plegables existentes por ser incómodos y poco adecuados para tareas comunes como desplazarse por la pantalla y ver vídeos, y afirmó que el Duo fue diseñado para ofrecer una experiencia similar a la del iPad en un dispositivo portátil mediante una bisagra personalizada, pantallas duales con una relación de aspecto consistente y un nuevo cuerpo de titanio.

Apple ha anunciado que el iPhone Duo incorporará el chip A20 para controlar sus pantallas, así como un nuevo chip módem C2 diseñado por Apple, como parte de su estrategia para dejar de utilizar los chips de datos inalámbricos de Qualcomm.

La preventa del iPhone Duo será el 16 de octubre desde las 6:00 de la mañana y estará disponible en tiendas a partir del 23 de octubre.

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