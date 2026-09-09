Nuevo color en el iPhone 18, Apple Intelligence y más; características y precio

Apple reveló los detalles del nuevo iPhone 18 Pro, Pro Max que estarán disponibles a partir del 18 de septiembre y si estás pensando en comprarlo, aquí te decimos cuáles son sus características y precio.

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Precio y características del iPhone 18

El iPhone 18 Pro de 256 GB tendrá un precio de mil 199 dólares, es decir 20 mil 241 pesos y el Pro Max costará mil 299 dólares, alrededor de 21 mil 966 pesos.

Los modelos Pro tienen baterías de mayor tamaño y soportan hasta 45 horas de reproducción de video. Cuenta con procesador A20 Pro fabricado en dos nanómetros y 12 gigabytes de memoria integrada.

En la cámara se incorpora la herramienta Pro Controls para foto y video donde los usuarios podrán equilibrar los colores y ajustar velocidades. La versión Pro Max contará con un sensor de apertura variable para controlar la cantidad de luz que llega al sensor.

En cuanto al sistema operativo, el iOS 27 es la próxima actualización y amplia Apple Intelligence con mejoras en las herramientas de escritura y generación de imágenes.

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