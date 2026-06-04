El café es parte de una rutina diaria de millones de personas, más las madrugadoras que forman parte del mundo laboral, sin embargo, hay quienes no saben que mezclarlo con pastillas podría alterar su absorción, disminuir su eficacia o aumentar el riesgo de efectos secundarios, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

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Esto se debe a que la cafeína puede interferir con la forma en que el organismo absorbe y procesa ciertos fármacos; y aunque suele considerarse una bebida segura cuando se consume en moderación, sus componentes pueden interactuar con el medicamento.

¿Cuáles son las pastillas que no se deben mezclar con la cafeína?

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La lista no termina aquí, otros medicamentos con posibles afectaciones son:

Metformina para la diabetes

Risedronato para la osteoporosis

Teofilina para enfermedades respiratorias

Melatonina para favorecer el sueño

Pseudoefedrina para aliviar la congestión nasal y síntomas de alergias