La audiencia inicial de los presuntos responsables por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, Sebastián “N” y Gerardo “N”, comenzó este sábado 5 de septiembre en el EDOMEX, luego de un retraso de aproximadamente 2 horas.

La comparecencia estaba programada para las 12:30 horas y se realizaría después de que ambos fueron trasladados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

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¿De qué se les acusa a Diego “N” y Gerardo “N”?

Los dos detenidos enfrentan señalamientos por homicidio calificado cometido contra dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes.

De acuerdo con las autoridades, Diego Sebastián “N” es señalado como presunto autor material, mientras que Gerardo “N” habría participado como su cómplice y chofer para facilitar su huida.

La Fiscalía del Estado de México sostiene que el móvil que se investiga estaría relacionado con dinero en criptomonedas; según la información presentada por la dependencia, los señalados suponían que las víctimas tenían una cantidad importante de recursos en bitcoin y Gerardo habría recibido la promesa de dos millones de pesos por su participación.

¿Qué ocurrió con Jonathan Meléndez y su familia?

Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, fueron asesinados el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza.

Un niño de seis años, hijo del músico, sobrevivió al ataque y posteriormente quedó bajo el cuidado de familiares.

La investigación también contempla la muerte de una perrita llamada Nala, de raza Golden Retriever, motivo por el que se incluyó el delito relacionado con crueldad contra seres sintientes.

¿Qué sigue después de la audiencia del caso de Jonathan Meléndez?

La audiencia inicial es una de las primeras etapas del proceso penal, en donde durante ella, el juez revisará los planteamientos de la Fiscalía y de la defensa y determinará lo que corresponda conforme avance el procedimiento.

Por ahora, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen detenidos en el penal de Barrientos mientras se desarrolla el proceso judicial.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

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