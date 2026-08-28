Karina, otro huracán “monstruo” que avanzará por el Pacífico

Karina se perfila como un poderoso fenómeno natural, ya que amenaza con avanzar por el océano Pacífico como un huracán categoría 3, de acuerdo con autoridades mexicanas y estadounidenses, que ya vigilan al ciclón.

Karina será uno de los huracanes más fuertes que se formen frente a México, y aunque se mantiene alejado de las costas, es monitoreado, pues como todo ciclón, es imprevisible y puede cambiar de trayectoria drásticamente.

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¿Cuándo se formará Karina en un huracán categoría 3?

Según los pronósticos, Karina se intensificará a huracán el 29 de agosto y alcanzará la categoría 3, el día 30, debido a las aguas cálidas con las que se topará.

Al alcanzar la categoría 3, Karina será un “huracán monstruo”, fenómeno capaz de provocar una destrucción devastadora en tierra.

¿Qué características tiene un huracán categoría 3 ?

Según la escala Saffir-Simpson, un huracán categoría 3 producirá daños catastróficos, es decir las casas pierden sus tejados, los árboles son arrancados de raíz, las carreteras quedan completamente inundadas y bloqueadas.

El suministro de electricidad y el agua se ve interrumpido por varios días, inclusive semanas después de que pasa por completo el huracán.

La #TormentaTropical #Karina sigue alejándose de costas nacionales sin generar efectos en #México. Se localiza en el océano #Pacífico a mil 205 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más detalles del sistema, en el gráfico pic.twitter.com/xkjeIlg9sT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2026

¿Por qué Karina será un “huracán monstruo”?

El término “huracán monstruo” no es una clasificación oficial, sin embargo, suele ser usado para destacar los ciclones que alcanzan la categoría 3, 4 o 5.

🌀🌊 ¡Karina podría ganar fuerza! La tormenta tropical podría convertirse en un huracán de gran intensidad, informó el Centro Nacional de Huracanes.



⚠️ Autoridades mantienen bajo vigilancia su evolución https://t.co/vePCe6YVeb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 28, 2026

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