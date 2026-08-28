Vive en Grecia cuidando gatitos y con todo pagado: Abren convocatoria 2027 para programa Syros Cats

¡El sueño! Trabajar cuidando gatitos y tener tiempo libre para visitar los rincones más hermosos de Grecia, un país destaca tanto por su inmenso legado arqueológico como por su geografía dominada por montañas y miles de islas en el mar Mediterráneo.

Esto es posible gracias al refugio Syros Cats, que lanzó su convocatoria para hacer voluntariado en 2027. Proporciona habitación privada, desayuno y servicios básicos durante la estancia.

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Voluntariados 2027: ¿Cómo trabajar en Grecia cuidando gatitos?

En la isla de Siros (ubicada en el mar Egeo), voluntarios de todas partes del mundo asistirán para dedicar cinco días a la semana a cuidar, alimentar, limpiar, y apapachar a felinos de la calle.

A cambio de unas seis horas de trabajo al día, los voluntarios reciben alojamiento, desayuno y servicios básicos. Además, cuentan con un día libre a la semana para recorrer la isla.

Antes de hacer las maletas hay que tener claro que la cosa no es irse de vacaciones gratis. Los voluntarios tienen que ponerse la camiseta con las funciones del refugio.

En algunos casos los voluntarios deberán ayudar a suministrar medicación a los gatos enfermos y llevarlos al veterinario. Como el refugio suele recibir visitas de personas ajenas a la ONG también tienen que estar dispuestos a darles la bienvenida “con los brazos abiertos”.

La organización señala que las personas con formación o experiencia como auxiliares veterinarios o con gatos callejeros serán especialmente bienvenidas. Sin embargo, también busca amantes de los gatos que estén dispuestos a ensuciarse las manos, sean responsables, autosuficientes y puntuales.

¿Cuándo son las inscripciones?

Si quieres meterte entre enero y junio del otro año, vas a poder mandar tu postulación desde el 1 de septiembre; pero si prefieres irte entre julio y diciembre, te va a tocar esperar hasta noviembre.

De esta forma podrás disfrutar de un auténtico paraíso mediterráneo mientras se contribuye a mejorar la vida de estos pequeños habitantes de la isla.

Los interesados pueden consultar la información del programa y los mecanismos de contacto en la página oficial de Syros Cats.

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