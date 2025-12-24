Liverpool lanza su Gran Barata 2025; estos son los días clave para aprovechar hasta 50% descuento

Inicia la cuenta regresiva para la Gran Barata 2025 de Liverpool. Si te faltan algunos regalitos para Año Nuevo , no te puedes perder la oportunidad de conseguir los mejores productos hasta con 50% de descuento. Pero, si eres cliente de Liverpool, sigue leyendo, porque la tienda departamental tiene una sorpresa especial. Te contamos todos los detalles.

¿Cuáles son las ofertas que puedes encontrar en la Gran Barata Liverpool?

La Gran Barata Liverpool es una venta especial que se realiza en la temporada navideña , en la puedes encontrar descuentos imperdibles en una gran variedad de productos. Desde moda para mujer, hombre y niños, hasta productos para bebés, zapatos, belleza, relojes, lentes y joyería, deportes, electrónica, hogar, línea blanca y electrodomésticos, muebles, juguetes, videojuegos, autos y motos, vinos y gourmet, mascotas, librería y papelería.

Pero, ¿qué descuentos habrá en la Gran Barata de Liverpool? Durante la Gran Barata Liverpool, puedes aprovechar descuentos que van desde el 20% y hasta el 50%.

Además, Liverpool ofrece una serie de beneficios adicionales como meses sin intereses, +Garantía, Liverpool Care y Crédito Liverpool, que te brinda facilidades de pago con opciones de financiamiento accesibles para que puedas llevarte todo lo que necesitas sin preocuparte.

Pero eso no es todo, esta Navidad 2025, Liverpool quiere consentir a sus clientes asiduos con una preventa de la Gran Barata. Sí, como lo lees, así que si cuentas con la tarjeta Liverpool podrás comprar antes que nadie los productos disponibles con descuentos de fin de año.

Los días clave de la Gran Barata de Liverpool son: Del sábado 27 de diciembre y hasta principios de febrero.

¿Cuándo es la preventa y la venta de la Gran Barata de Liverpool 2025?

La preventa de la Gran Barata de Liverpool es un beneficio al que únicamente tienen acceso los tarjetahabientes de la tienda departamental. Se trata de una oportunidad exclusiva para aprovechar los descuentos antes del inicio oficial del evento. Lo mejor es que puedes aprovechar los descuentos tanto en la tienda física como en la tienda en línea.

La Preventa de la Gran Barata de Liverpool será los días 25 y 26 de diciembre.



¿Cómo obtengo la tarjeta de Liverpool?

Acude a tu Liverpool más cercano

Ubica el módulo de crédito

Proporciona tu credencial para votar

Espera el veredicto

Firma tu contrato (si te fue otorgada)

Recibe tu plástico

Comienza a comprar hasta con un 10% de descuento adicional

¡Que no se te pase! La Gran Barata 2025 de Liverpool está apunto de comenzar con descuentos imperdibles.

