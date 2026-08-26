¿Qué es una riada y por qué causó muertos y desaparecidos en Nepal?

El continente asiático se encuentra viviendo un momento complicado, luego de que una riada provocó una desgracia en Nepal donde ya se estiman entre 16 y 20 personas fallecidas, así como cientos de desaparecidos.

Aunque en Nepal se presentaron tanto riadas como inundaciones, lo cierto es que se trata de dos fenómenos naturales diferentes y que vale la pena conocerlos.

📢A la comunidad mexicana 🇲🇽 en Nepal



Ante los recientes desastres naturales en la región de Rasuwa, si ha sido afectado o requiere protección consular, llame al +919717720003



Se recomienda:



-Seguir instrucciones de autoridades

-Mantenerse informado

-Portar copia de pasaporte — Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) August 26, 2026

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¿Qué es una riada y cuál es su diferencia con las inundaciones?

De acuerdo a expertos en fenómenos naturales, una riada se da por un movimiento rápido de agua por dentro o mientras se encuentra bajando por un cauce.

Sin embargo, se trata de movimientos violentos y repentinos, pero que ocurren en poco tiempo. Ahí se arrastran grandes cantidades de lodo, piedras y escombros.

Por otro lado, las inundaciones se dan cuando una gran cantidad de agua se estacionan en zonas que normalmente están secas. Además se pueden formar lentamente debido a las lluvias.

Una riada puede causar una inundación, como ocurrió en el continente asiático, si el agua supera los límites del río, es por eso que los efectos en Nepal han sido mayores, ya que se dio el desbordamiento del río Lhende Khola.

Embajada de México en la India abre línea de apoyo para connacionales

Tras darse a conocer la desaparición de más de 300 turistas, aunque se ha mencionado que en su mayoría son ciudadanos de países contiguos, la Embajada de México en la India abrió una línea de apoyo para connacionales que vivan en Nepal o se encuentren de vacaciones.

En caso de que alguien requiera ayuda, los mexicanos en aquel país pueden comunicarse al número +91 971 772 0003 para recibir apoyo consular.

Además, recomendaron a la población seguir las instrucciones de las autoridades, mantenerse informado y portar siempre con una copia del pasaporte.

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