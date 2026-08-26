Inundaciones en Nepal: Videos de la devastadora riada que dejó muertos, heridos y desaparecidos

Una inundación repentina de enormes proporciones azotó el norte de Nepal, justo en su frontera con el Tibet, provocando una ola de destrucción, además de muertos, heridos y desaparecidos tras la riada.

Videos difundidos por autoridades, equipos de rescate, drones y cámaras de seguridad, muestran impresionantes imágenes en las que se pueden observar enormes cantidades de rocas que arrasaron viviendas, vehículos, caminos y puentes en tann solo unos instantes.

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😱Cada video que sale es peor



El cruce fronterizo de Gyirong, entre Nepal y el Tíbet,

se vio afectado por varios deslizamientos de tierra, dejando personas sepultadas.



Hasta el momento se reportan 98 muertospic.twitter.com/EvxrThyw9Q — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026





¿Qué muestran los videos de las inundaciones en Nepal?

Uno de los videos más impresionantes de la riada, fue el captado por la policía de Nepal en el distrito de Rasuwa, donde se puede apreciar el río Bhote Koshi mientras se desborda y devasta todo a su paso como las construcciones que se encontraban en sus márgenes.

🔴 Catástrofe en Nepal



Una inundación repentina arrasó este miércoles mercados y casas a lo largo del río Bhotekoshi, en las localidades de Timure y Syabrubesi, distrito de Rasuwa, Nepalpic.twitter.com/HMiw3gk6ar — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

En otros videos, que se viralizaron en redes sociales, se muestran tomas aéreas de valles que quedaron completamente cubiertos de agua y lodo.

🔴 Tragedia en Nepal



Una violenta inundación y varios deslizamientos de tierra golpearon el corredor montañoso fronterizo con China.



⚠️ Al menos 384 personas no están localizadas, entre ellas 291 extranjeros. Las autoridades aún verifican los datos pic.twitter.com/NFmZ46hSuD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

Equipos de emergencias utilizaron helicópteros además de ambulancias para trasladar a las personas heridas, además de llevar a cabo las labores de rescate.

Del lado de China, una cámara de seguridad registró el momento justo en que varias personas intentan escapar a tan solo unos instantes antes de que un deslave de lodo y agua impactara al paso fronterizo de Gyirong.

🌧️🚨 ¡Tragedia en #Nepal! #Inundaciones y #deslizamientos han dejado víctimas y decenas de personas desaparecidas en la zona fronteriza.



🔎 Entre los desaparecidos hay turistas. Equipos de rescate continúan con la búsqueda y las labores de auxilio



📹: Reuters (@Reuters) pic.twitter.com/60N5Jy4b8v — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

Muertos y heridos por inundación en Nepal: ¿Qué provocó la Riada?

Las cifras por la riada en Nepal cambian conforma avanzan las labores de rescate, pero hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades de Nepal reportan al menos 95 muertos, además de cientos de desaparecidos, mientras que de lado del Tibet se reporta un número indefinido de víctimas.

🚨 Flash flood emergency in Rasuwa, Nepal 🚨



The @NepalRedCross has activated its emergency response teams, committed to immediate volunteer mobilization and dispatched relief supplies to the hardest‑hit communities.



The @IFRC is on standby, ready to support the National… pic.twitter.com/FblyiabP8V — IFRC (@ifrc) August 26, 2026

Entre las hipótesis que se destacan alrededor de este siniestro se señalan un deslizamiento de tierra, el colapso del hielo glaciar, admás de la posible influencia de recientes sismos.

Expertos advierten que las condiciones de calentamiento en el Himalaya pueden aumentar la vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda, rescate y recuperación, aunque los daños en las carreteras y puentes dificultan los accesos a la zona afecada.

Las imágenes provocadas por la riada en Nepal muetran la velocidad con la que una emergencia natual puede transformar un paisaje, además de cientos de vidas en cuestión de minutos.

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