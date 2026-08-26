Desaparecidos en Nepal: Lista de países con turistas afectados; SRE activa línea para mexicanos

Una riada golpeó con fuerza el norte de Nepal, durante las primeras horas de este miércoles 26 de agosto. La crecida repentina y violenta del río Bhote Koshi provocó gran destrucción en las localidades cercanas a la frontera con el Tibet.

Hasta el momento, hay un reporte de 341 extranjeros de más de 20 países desaparecidos tras la inundación. Pero, ¿hay mexicanos?

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¿Qué pasó en Nepal hoy 26 de agosto?

De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, durante la mañana del miércoles se registró un sismo de 4.4 en la zona que originó un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

En poco minutos, una masa de agua y lodo inundó las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, causando graves daños en carreteras, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas.

Hasta el momento hay cientos de desaparecidos, por lo que las autoridades trabajan a marchas forzadas para rescatarlos.

Lista de países que tienen personas desaparecidas en Nepal

De acuerdo con cifras confirmadas por el gobierno nepalí, hasta el momento hay 341 extranjeros desaparecidos, que pertenecen a los siguientes países:

India: 133 personas

Nepal: 113 personas

Rusia: 54 personas

EUA: 47 personas

Reino Unido: 33 personas

Australia

Canadá

Malasia

Sudáfrica

Corea del Sur

Países Bajos

Portugal

Ucrania

Singapur

Japón

China

SRE activó un número de emergencia para connacionales en Nepal

Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no hay reportes de mexicanos afectados por la riada en Nepal. No obstante, la Embajada de México en India también puso a disposición el número +91 97177 20003.

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