Declaran Estado de Emergencia Nacional por efectos del fenómeno de El Niño en Panamá

El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia nacional por los efectos asociados al fenómeno de El Niño, ante un escenario climático que combina riesgos de inundaciones, sequía, altas temperaturas, además de presión sobre los recursos hídricos.

Esta nueva medida fue aprobada por el Consejo de Gabinete mediante una resolución con la que se busca reforzar la capacidad de respuesta de parte de las instituciones públicas de Panamá.

📣 Aviso de Vigilancia por Tormentas Fuertes Sectorizadas ⛈️



📍 Áreas bajo aviso:

- Vertiente del Pacífico y Caribe Occidental.



📌 Válido haata las 6:00 p.m del 28 de agosto de 2026.



Pronóstico por la meteoróloga Pilar López.



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Fenómeno de El Niño: ¿Qué pasa con el clima en Panamá?

El panorama del clima en Panamá es muy diverso ya que en algunas regiones la población se enfrenta a intensas lluvias, mientras que en otras se reporta un déficit de precipitaciones, y en algunas áreas hasta se enfrentan al estrés hídrico, reportan las autoridades.

Conforme a los datos oficiales, se estima que desde el pasado mes de enero, unas 15 mil 643 personas han resultado afectadas por inundaciones, con más del 70% de los casos concentrados en Bocas del Toro y Colón.

En contraste, Bocas del Toro registra en la actualidad hasta un 25% de más lluvia de lo habitual, con lo quen se aumenta el riesgo de deslaves e inundaciones.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, informó además que 11 cuencas se encuentran bajo estrés hídrico, con bajos niveles de agua en sus ríos.

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¿Qué consecuencias podría provocar El Niño en Panamá?

Los pronósticos apuntan a un déficit de lluvias entre octubre de 2026 y marzo de 2027, con efectos que se podrían extender hasta el mes de mayo. Esto podría reducir más los niveles en lagos y embalses, además de afectar la generación hidroeléctrica y provocar dificultades para el abastecimento de agua potable. Uno de los puntos estratégico es el Canal de Panamá, cuya operación depende de la disponibilidad de agua.

Canal de Panamá FOTO DE ARCHIVO: El buque de carga María Y, con bandera de Liberia, transita por las esclusas de Cocoli en el Canal de Panamá. (Enea Lebrun/REUTERS)

Esta emergencia tendrá una vigencia para llevar a cabo acciones especiales de atención y contratación pública hasta el 30 de junio de 2027.

Las autoridades panameñas preparan medidas para atender los posibles daños a la infraestructura vial y puentes que resulten afectados por el fenómeno climatico.

Así que el reto para Panamá es enfretar a El Niño que podría ocasiones escenarios contrastantes, por un lado exceso de agua en algunas regiones y escasez por otras partes.

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