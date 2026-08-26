VIDEO: Riada provoca severas inundaciones en Nepal; reportan cientos de desaparecidos y personas muertas

Una fuerte riada provocó inundaciones en Nepal, en su frontera con el Tíbet, que dejaron cientos de personas desaparecidas y al menos 16 personas muertas, con base en estimaciones del portavoz de la policía local, Rajendra Prasad Dhamala.

Por otra parte, de acuerdo al ministro de Turismo del país, se estima que más de 340 extranjeros se encuentran entre los desaparecidos, luego de que la riada dañara carreteras y otras infraestructuras del país asiático.

🇳🇵 URGENTE: Inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo dejan al menos 60 muertos y cerca de 1000 desaparecidos en el norte de Nepal. pic.twitter.com/RxLX3b09Mq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2026

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Riada en Nepal quedó grabada y ya es viral en redes sociales

Las imágenes y videos del desastre natural rápidamente se difundieron en las redes sociales, ya que se puede ver cómo el agua arrastra no sólo a personas, sino a estructuras pesadas.

Tras la difusión masiva de las grabaciones y la conmoción mundial ante la riada, las autoridades dieron a conocer que hasta el momento, al menos 29 personas han sido rescatadas.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, puntualizaron.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Desaparecidos en Nepal son de la India

La agencia internacional Reuters reportó que el director general de la compañía Touch Kailads Travels, Bashu Kumar Adhikari, confirmó que se perdió el contacto con 390 peregrinos que se encontraban a punto de cruzar hacia el Tíbet para participar en una acción religiosa.

Autoridades nepalíes detallaron que la mayoría de los desaparecidos son personas originarias de la India: “Sus identidades aún no han sido verificadas”.

Ante esto, políticos de la India informaron que se encuentran en contacto con Nepal para proporcionar ayuda y asistencia humanitaria.

“La India está preparada para proporcionar a Nepal toda la asistencia humanitaria posible. Nuestros equipos están coordinando de cerca los esfuerzos de rescate y socorro”, puntualizó Nerendra Modi, primer ministro de la India en su cuenta de X.

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