“La tele no se murió, se mudó”: Especialista en tecnología explica por qué YouTube es el nuevo rey

Cuando hablamos de televisión, muchos todavía imaginan la caja cuadrada en la sala, el control remoto y los horarios fijos. Pero la realidad cambió más rápido de lo que creemos. Santiago Bilinkis, divulgador científico y experto en tecnología, lo resume con una frase que ya da vueltas en la industria: "La tele no se murió, se mudó". Y esa mudanza tiene un nuevo domicilio principal: YouTube.

¿Por qué Youtube es la nueva televisión?

Los números respaldan esta transformación. En mayo de 2024, por primera vez en Estados Unidos, el consumo de contenido en plataformas de streaming superó al de la televisión abierta y el cable combinados. Para julio, la brecha ya era clara: 48% contra 40%. Pero lo que sorprende es quién lidera esa carrera. No es Netflix, ni Disney+, ni Max. Es YouTube.

Hace algunos meses, la plataforma de Google se convirtió en el servicio de streaming más visto a nivel global. Y no es casualidad: desde febrero de 2024, la televisión se convirtió en el dispositivo principal para consumir YouTube, por encima de los celulares y las tablets. En otras palabras, la gente ya no ve YouTube solo en el autobús o en la cama; lo ve en la sala, en la cocina, en cualquier pantalla grande de la casa.

¿Qué significa esto para el espectador promedio en México? Que las reglas del juego cambiaron. Ya no importa tanto si un programa se produjo para una plataforma, para televisión abierta o para redes sociales. Lo relevante es que el contenido esté disponible donde la gente quiera verlo. Como explica Bilinkis: "Una tele que se ve en todos lados, donde no importa tanto si lo produjiste para plataforma o para abierta, termina siendo consumido por todos lados".

Para entender mejor esta nueva realidad, aquí van tres datos clave que ayudan a poner el panorama en perspectiva:



El uso de la IA en Youtube y otras plataformas de contenido

La tecnología también está transformando cómo se produce ese contenido. Bilinkis destaca que el potencial creativo de usar inteligencia artificial para producir televisión es "descomunal". Tareas que antes requerían días de exteriores, casting o efectos especiales complejos ahora pueden resolverse en mucho menos tiempo. "Cosas que una toma que te hubiera tomado días... la resolviste en un ratito", señala.

Esto no implica que los formatos tradicionales desaparezcan. La radio, por ejemplo, sigue vigente después de décadas de pronósticos sobre su fin. Lo que ocurre es una reinvención constante. Los medios no mueren; se adaptan, se atomizan y llegan a nuevas audiencias a través de múltiples canales.

Un punto que el especialista aclara con frecuencia es la naturaleza de la inteligencia artificial. Lejos de ser un oráculo infalible, la IA es lo que él llama "humanidad artificial": una herramienta que emula capacidades humanas, desde escribir un poema hasta ayudar a organizar ideas. Pero esa empatía simulada también tiene riesgos, sobre todo cuando refuerza creencias sin cuestionarlas.

En medio de tanta transformación, hay algo que, por ahora, sigue siendo territorio exclusivo de lo presencial. Cuando se le preguntó a Bilinkis si la IA podría reemplazar el teatro, su respuesta fue contundente: "Evento en vivo, no se puede". La conexión entre actor y espectador, ese intercambio único que ocurre en tiempo real, sigue siendo un espacio que la tecnología no ha logrado —ni busca— replicar.

Mientras tanto, YouTube consolida su lugar como el nuevo rey de la pantalla. No porque haya matado a la televisión, sino porque entendió antes que nadie que la gente no quiere dejar de ver historias; solo quiere elegir cuándo, cómo y dónde hacerlo.