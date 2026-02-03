Último aviso: Netflix ya no será compatible en febrero con ciertos televisores, mira si está el tuyo

Netflix arranca el 2026 con cambios importantes en lo que se refiere a compatibilidad pues a partir del 15 de febrero dejará de ofrecer soporte para varios televisores. La lista abarca, en su mayoría, modelos relativamente antiguos cuya fecha de lanzamiento es de hace casi una década.

La decisión de Netflix no sorprende pues es común que cada cierto tiempo se lleven acabo revisiones de compatibilidad para evitar destinar recursos a dispositivos viejos cuyo rendimiento no permite correr la app de forma óptima. En la práctica esto implica que cuando el hardware se queda corto, mantenerlo al día deja de ser sostenible para las plataformas.

Lo que hay detrás no es un “capricho”, sino una combinación de negocio y tecnología ya que Netflix elevó los requisitos técnicos de su aplicación para reforzar seguridad, sumar funciones y mejorar la experiencia de usuario, algo que depende de capacidad de procesamiento, memoria y protocolos modernos que muchos modelos viejos no tienen .

¿Cuáles televisores dejan de ser compatibles con Netflix?

A partir de este mes ciertos modelos de TV ya no contarán con soporte de Netflix lo que se traduce en que ya no podrán abrir, instalar o actualizar la app, porque la actualización exige más RAM, más procesamiento y soporte de conexión moderna. El listado que se ha difundido incluye marcas populares, por lo que conviene revisar con calma si tu equipo entra en el recorte.

A continuación te presentamos la lista detallada de dispositivos afectados:

1. Samsung

- Modelos de la Serie C

- Modelos de la Serie D

- Modelos de la Serie E

- Modelos de la Serie F

Todos estos son televisores que fueron fabricados entre los años 2010 y 2013, por lo que tienen más de una década en el mercado.

2. Sony

- Televisores Bravia KDL

- Televisores Bravia XBR

- Televisores Bravia W95

- Televisores Bravia X95

En el caso de Sony los modelos afectados fueron fueron lanzados al mercado entre 2011 y 2013 en su gran mayoría, con algunas excepciones que vieron la luz en 2014.

3. Vizio

- Modelos de las series E y M

- Modelos que no sean compatibles con la plataforma SmartCast

4. Apple TV

- Dispositivos de streaming de segunda y tercera generación (modelos A1378, A1427 y A1469)

Con la nueva actualización solamente los dispositivos que han actualizado a tvOS podrán continuar ejecutando con normalidad la app de Netflix.

Si no sabes exactamente qué modelo tienes, hay una ruta rápida: entra al menú del televisor y busca secciones como “Acerca del dispositivo”, “Información del sistema” o similares para ubicar datos de fabricación y versión del sistema. Netflix también recomienda mantenerse atento a actualizaciones del sistema operativo y de la app, porque ahí suelen aparecer las señales de que se acerca un corte de soporte.

Dispositivos de streaming: la alternativa a comprar un nuevo televisor

La buena noticia es que quedar fuera de la lista no significa que tu pantalla “murió”: significa que el sistema inteligente del televisor quedó viejo. Para seguir viendo Netflix sin cambiar toda la TV, la solución más común es conectar un dispositivo externo por HDMI que sí reciba actualizaciones y tenga soporte vigente.

Entre las alternativas mencionadas están Amazon Fire Stick/Fire TV, Roku, consolas de videojuegos o incluso un Apple TV que sí sea de generaciones compatibles. En la práctica, estos “dongles” le dan una segunda vida a tu televisor ya que el panel sigue funcionando igual, pero la parte inteligente se la delegas a un equipo moderno, más rápido y con mejor soporte de apps.

Si bien puede resultar un poco molesto que tu televisor deje de ser compatible con Netflix, existen alternativas que puedes aprovechar para poder seguir utilizando la app sin necesidad de comprar un nuevo TV.