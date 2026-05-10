Bodega Aurrera remata el Motorola G86 8+256 GB desbloqueado en azul: pantalla AMOLED y rendimiento sólido para gama media

Bodega Aurrera aplicó una rebaja directa a uno de los celulares de gama media más equilibrados del catálogo de la marca en 2026. El Motorola Moto G86 en su versión de 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y color azul bajó de $5,719 a $4,469 pesos, un ahorro directo de $1,250 que representa el 22% sobre el precio anterior. La oferta destaca especialmente por su plan de pagos extendido a 18 meses sin intereses, una de las opciones más amplias disponibles en el mercado mexicano para un celular de gama media.

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El equipo se vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y combina pantalla pOLED, cámara de 50 MP con sensor Sony, certificación de resistencia y carga ultrarrápida en un paquete pensado para usuarios que buscan prestaciones premium sin entrar al rango de la gama alta.

¿Cuánto cuesta el Motorola G86 en Bodega Aurrera?

El precio final del Motorola Moto G86 de 256 GB en color azul en Bodega Aurrera quedó en $4,469 pesos, frente a un precio anterior de $5,719. La diferencia representa $1,250 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 22% sobre el precio regular.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 18 meses sin intereses de $248.28 pesos

El plan de pagos a 18 cuotas convierte la mensualidad en una cifra muy accesible: poco menos de $250 pesos al mes durante un año y medio, una opción que permite distribuir el gasto sin afectar el presupuesto inmediato. La cadena permite además complementar la compra con su esquema de Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final.

Moto G86 en Bodega Aurrera Moto G86 en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características del Motorola Moto G86?

El Motorola Moto G86 5G es la apuesta de Motorola para la gama media-alta en 2026, con tecnologías que normalmente se reservan para gamas superiores. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial del producto:

Pantalla : pOLED de 6.67 pulgadas, resolución Super HD 1.5K (2,712 x 1,229 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 4,500 nits

: pOLED de 6.67 pulgadas, resolución Super HD 1.5K (2,712 x 1,229 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 4,500 nits Procesador : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 RAM : 8 GB (expandible virtualmente)

: 8 GB (expandible virtualmente) Almacenamiento : 256 GB (ampliable hasta 1 TB con tarjeta MicroSD)

: 256 GB (ampliable hasta 1 TB con tarjeta MicroSD) Cámara trasera : principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y sensor Sony, ultra gran angular de 8 MP con función macro

: principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y sensor Sony, ultra gran angular de 8 MP con función macro Cámara frontal : 32 MP con grabación en 4K

: 32 MP con grabación en 4K Batería : 5,200 mAh con carga rápida TurboPower de 30W

: 5,200 mAh con carga rápida TurboPower de 30W Sistema operativo : Android 15 con actualizaciones garantizadas

: Android 15 con actualizaciones garantizadas Resistencia : certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, sumergible hasta 1.5 metros por 30 minutos

: certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, sumergible hasta 1.5 metros por 30 minutos Audio : sonido estéreo Dolby Atmos

: sonido estéreo Dolby Atmos Diseño: lector de huellas en pantalla, conectividad 5G

¿Por qué el plan de 18 MSI marca la diferencia?

El plan de pagos a 18 meses sin intereses que ofrece Bodega Aurrera para el Moto G86 es uno de los más extendidos disponibles en el mercado mexicano para un celular de gama media. Tres ventajas concretas para el comprador:

Mensualidad muy contenida: $248.28 pesos al mes está por debajo del costo promedio de varios servicios de streaming individuales, lo que permite distribuir el gasto a lo largo de un año y medio sin afectar el presupuesto familiar Sin recargo financiero: el total a pagar en 18 cuotas ($4,469.04) coincide exactamente con el precio de contado, lo que significa que el plan es genuinamente sin intereses, sin costos ocultos Distribución del gasto a largo plazo: la posibilidad de pagar el equipo durante 18 meses libera capital para otros gastos del hogar, una flexibilidad valiosa especialmente para familias con presupuestos ajustados

Con este descuento aplicado y el plan de pagos extendido, el Motorola Moto G86 5G se posiciona en Bodega Aurrera como una de las opciones más equilibradas del mercado mexicano para usuarios que buscan pantalla pOLED, cámara con OIS y resistencia certificada sin entrar al rango de precio de la gama alta.

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