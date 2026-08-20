Motorola somete al celular Edge 70 a una prueba militar de durabilidad y el resultado sorprende a todos

A inicios de 2026, Motorola lanzó el Edge 70 en el mercado mexicano un smartphone ultradelgado con saltos en estética y con estándares militares. Resulta que el nuevo smartphone fue evaluado bajo el estándar militar MIL-STD-810H y obtuvo la certificación, lo que lo convierte, según la marca, en el primer celular ultradelgado con resistencia de grado militar, pese a medir apenas 5.99 mm de grosor.

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¿En qué consistieron las pruebas militares hechas al Motorola Edge 70?

De acuerdo con Motorola México, el Edge 70 fue probado en 16 categorías y 14 procedimientos del estándar MIL-STD-810H, una metodología del Departamento de Defensa de Estados Unidos que somete a los productos a distintas tensiones ambientales en condiciones controladas de laboratorio.

La resistencia del equipo se apoya en tres elementos que detalla la marca: una estructura de aluminio de calidad aeronáutica, la protección Corning Gorilla Glass 7i y la propia certificación MIL-STD-810H. Con esa combinación, Motorola sostiene que se trata del “primer smartphone ultradelgado con resistencia de grado militar”.

A eso se suma la certificación IP68/IP69 contra agua y polvo. Según las especificaciones de la marca, el teléfono puede sumergirse hasta 1.5 metros en agua dulce estancada por un máximo de 30 minutos, y resiste chorros de agua potentes y a alta temperatura durante hasta 30 segundos. El equipo también incorpora la tecnología Water Touch, que permite mantener la respuesta táctil de la pantalla incluso cuando está mojada.

¿Qué otras características destacadas tiene el Motorola Edge 70 y cuánto cuesta en México?

Además de sus certificaciones de durabilidad, el equipo de Motorola también sorprende por medir 5.99 mm de grosor y pesar 159 gramos, siendo el más delgado de su categoría.

El Edge 70 está disponible en los colores Gadget Grey, Lily Pad y Bronze Green, además de una edición especial en PANTONE Cloud Dancer —Color del Año 2026— con cristales Swarovski, parte de The Brilliant Collection.

En fotografía, Motorola destaca que es el único ultradelgado de su categoría con tres cámaras de 50 MP: una principal con grabación en 4K y HDR mejorado, una ultra gran angular con macro y campo de visión de 120°, y una frontal de 50 MP, más un sensor de luz 3 en 1. Incluye estabilización OIS y funciones asistidas por moto ai como Signature Style, Action Shot y Group Shot.

Su batería es de silicio y carbono, con capacidad típica de 4,800 mAh, que según la marca rinde hasta 38 horas de uso mixto y 29 horas de reproducción de video, con carga TurboPower de 68 W e inalámbrica de 15 W. La pantalla es Super HD de 6.7 pulgadas (1.5K), con 120 Hz y brillo máximo de 4,500 nits, con colores Pantone Validated.

Funciona con el procesador Snapdragon 7 Gen 4 y hasta 512 GB de almacenamiento, corre con Android 16 e incluye hasta 4 años de actualizaciones.

De acuerdo con el sitio web de Motorola México, el Edge 70 está disponible desde $12,999 pesos, mientras que la edición especial Cloud Dancer con cristales Swarovski parte de $14,999 pesos, a través de los principales operadores y retailers del país.

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