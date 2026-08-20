Mientras todos buscan el nuevo smartwatch Galaxy Watch Ultra 2, Honor remata el Watch 6 por el regreso a clases por menos de $4,000 pesos

Mientras la atención está puesta en el Galaxy Watch Ultra2 de Samsung, que recientemente llegó a las tiendas físicas de todo país, Honor ofrece su Watch 6 dentro de la campaña de regreso a clases con un cupón que deja el precio final en $3,999 pesos.

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¿Cuánto cuesta el Honor Watch 6 y cómo aplicar el cupón para comprarlo con descuento?

En la tienda oficial de Honor México, el Watch 6 aparece con un precio original de $5,999 pesos como parte del descuento por el regreso a clases. Pero, además de la rebaja, la marca ofrece un cupón exclusivo de $2,000 pesos para este modelo, que se activa con el código AEBWH6, con lo que el precio promocional queda en $3,999 pesos, según la publicidad de la campaña de regreso a clases.

La compra incluye además unos Honor CHOICE Headphones sin costo, cuyo valor de lista es de $1,999 pesos. Contando ese regalo, la marca calcula un ahorro de $1,999 pesos sobre un valor de referencia de $7,998 por el total de la compra.

El reloj puede pagarse hasta en 18 meses sin intereses con las principales tarjetas de crédito y débito, incluidas MasterCard, VISA, American Express y PayJoy. Honor también ofrece 5,000 puntos de su programa de recompensas por iniciar sesión y 10,000 puntos por escribir una reseña de la compra.

¿Qué características tiene el Honor Watch 6 con descuento por el regreso a clases?

El reloj tiene una pantalla táctil AMOLED a color de 1.46 pulgadas que admite deslizamientos en las cuatro direcciones, toques y pulsaciones largas. Sus botones superior e inferior responden a pulsaciones cortas y largas, y el superior funciona además como corona giratoria.

El dispositivo de Honor está disponible en colores marrón crepúsculo y negro sombra. Ambas versiones tienen bisel de acero inoxidable 316L y caja trasera de polímeros duraderos; el modelo Marrón Crepúsculo suma caja frontal también de acero inoxidable, mientras que el Negro Sombra la lleva en aleación de aluminio.

Sobre resistencia al agua, el reloj tiene clasificación 5ATM e IP69. La marca precisa que resiste hasta 50 metros y que es apto para piscinas, nado en el mar y actividades en aguas poco profundas, pero no para submarinismo, buceo, duchas calientes, saunas ni baños termales.

Entre sus sensores incluye acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico de frecuencia cardíaca, barómetro y sensor de luz ambiental.

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