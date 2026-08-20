Bodega Aurrera remata televisor Samsung Full HD de 40″ con tecnología novedosa de reducción de ruido: cuesta menos de $4,000 y tiene MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja un televisor Samsung de 40 pulgadas ideal para quienes están en busca de una pantalla para su dormitorio o sala. El equipo tiene un precio actual de $3,990 pesos y un ahorro de $3,009 frente a su costo anterior de $6,999 y puede pagarse hasta en 24 meses sin intereses con una tarjeta específica.

El equipo es un Smart TV con plataforma Tizen, resolución Full HD y tecnologías de imagen como Clean View, que reduce el ruido y la interferencia para lograr una imagen más nítida.

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¿Cuánto cuesta el televisor Samsung de 40 pulgadas en Bodega Aurrera y cómo pagarlo en diferido?

La TV Samsung 40 Pulgadas Full HD bajó de $6,999 a $3,990 pesos en Bodega Aurrera, lo que representa un ahorro de $3,009, es decir, cerca del 43% de descuento. Además del descuento, la cadena de retail dispone de opciones de meses sin intereses (MSI).

Para el pago en diferido, distintas tarjetas participantes —entre ellas Banco Azteca, Banamex y HSBC— ofrecen estos esquemas de meses sin intereses (MSI):

3 meses de $1,330

6 meses de $665

9 meses de $443.33

12 meses de $332.50

18 meses de $221.67

Además, hay una opción exclusiva de BBVA con 24 meses sin intereses de $166.25, el plazo más largo disponible. En todos los casos, el total a pagar se mantiene en $3,990, sin costo adicional por diferir el pago.

Bodega Aurrera ofrece hasta 24 meses sin intereses para comprar esta TV Samsung. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el televisor Samsung disponible en rebaja en Bodega Aurrera?

Este televisor Samsung tiene una pantalla LED de 40 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Funciona con la plataforma Smart TV Tizen y cuenta con conectividad Wi-Fi, lo que permite usar aplicaciones como Netflix o YouTube y navegar por internet.

Entre sus tecnologías de imagen, la ficha destaca Wide Colour Enhancer, que “mejora la imagen y revela los detalles con colores más realistas”, y Clean View, que “reduce el ruido y la interferencia, mejora el color y contraste para lograr una imagen más nítida”. La retroiluminación LED se adapta a la imagen para aportar más detalle.

En audio, el televisor disponible en Bodega Aurrera es compatible con el formato Dolby Digital Plus, y la tienda describe su sonido como envolvente, con graves profundos y diálogos claros desde sus bocinas integradas.

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