Hayden Panettiere: Brian Hickerson, el exnovio acusado de violencia doméstica, estaba presente cuando ella murió

La muerte de Hayden Panettiere consternó a Hollywood y a miles de fans de la famosa protagonista de Nashville alrededor del mundo que esperan que las circunstancias de su muerte se esclarezcan.

Recientemente, un informe policial reveló que la actriz de Malcolm el de en medio no se encontraba sola en el momento de su muerte, pues en la residencia donde sucedieron los hechos también se encontraban su exnovio Brian Hickerson y el hermano de este. Por esta razón, las autoridades estadunidenses ya los investigan. Te contamos los detalles del caso.

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¿De qué murió Hayden Panettiere?

Durante la tarde del domingo 16 de agosto, paramédicos del condado de Greenville, en Carolina del Sur, acudieron a atender una llamada de emergencia que reportaba a una mujer inconsciente. Se trataba de la actriz Hayden Panettiere, quien según una supuesta llamada al 911 había sufrido un paro cardíaco. En la llamada, los paramédicos mencionan una posible sobredosis. Pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, la actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Un reporte policial informa que en el lugar de los hechos se encontraban Brian Hickerson y su hermano, Zach. El documento señala que durante la intervención de los paramédicos, Zach lucía verdaderamente afectado, mientras que Brian no mostró una reacción emocional visible hasta después de que los servicios de emergencia confirmaron la muerte de Panettiere.

Pero, ¿qué hacía el exnovio de Hayden Panettiere en el lugar? Es la pregunta que los fans de la famosa se hicieron, luego de que ella se hubiera alejado de eol por problemas de violencia doméstica?

¿Quién es Brian Hickerson, el exnovio de la actriz acusado de violencia doméstica?

Brian Hickerson es un exactor y agente de bienes raíces estadounidense, conocido públicamente por haber sido la pareja sentimental de la actriz Hayden Panettiere. Ambos mantuvieron una relación intermitente que comenzó en 2018 y tuvo altas y bajas debido a los conflictos entre ellos y graves episodios de violencia.

De hecho, Hickerson fue arrestado en 2019 y en 2020 por casos relacionados con agresiones en contra de la actriz. En 2021, el exactor fue condenado a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, clases sobre violencia doméstica y otras medidas. Mientras que Hayden Panettiere solicitó una orden de restricción contra él en julio de 2020.

No obstante, en 2026, la actriz había reanudado la comunicación con su exnovio. Medios internacionales aseguran que su propio equipo le había aconsejado no dejarse ver con él.

Tras realizar la autopsia de la actriz, los agentes forenses de Carolina del Sur señalaron que no se encontraron traumatismos que pudieran haber ocasionado la muerte, por lo que está a la espera de los resultados de estudios toxicológicos y médicos adicionales.

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