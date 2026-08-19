¿Estás lista para morir? Hombre con máscara de Chucky aterroriza mujeres en Filadelfia | VIDEO

Un hombre con máscara de Chucky fue captado en un video viral atemorizando y persiguiendo a mujeres en calles de Filadelfia, Estados Unidos. Este hecho causó pánico y preocupación entre los ciudadanos, sobre todo, por la tétrica frase con la que el sujeto abordó a las víctimas. Te contamos los detalles.

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VIDEO: Un hombre con máscara de Chucky causa pánico en calles de Filadelfia

En redes sociales se viralizó un clip en el que se puede ver a un hombre disfrazado con una máscara de Chucky que persigue a una corredora. El video que fue difundido por la policía de Filadelfia muestra que el pasado miércoles 12 de agosto, alrededor de las 5:30 de la mañana, una mujer de 40 años que había salido a correr fue perseguida por un delincuente con máscara de Halloween en el boulevard 1500 JFK.

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La policía de Filadelfia busca a un hombre acusante de utilizar una máscara de Halloween para intimidar a transeúntes, principalmente mujeres.



Tras ser encarado y recibir una patada en el pecho por parte de una de sus víctimas, el agresor huyó hacia… pic.twitter.com/i4AoUCMH59 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

El delincuente se acercó a la mujer profiriendo amenazas y escondiendo una mano detrás de la espalda, lo que hacía pensar que llevaba un arma. Esto ocasionó que la víctima tropezara y sufriera lesiones al tratar de huir. Tras el incidente, el hombre huyó a la estación de trenes suburbanos de la zona. Pero, ¿qué le dijo a la víctima?

¿Qué le dijo el hombre enmascarado a la mujer?

El hecho que causó una ola de pánico entre la población no fue solo el hecho de ver al sujeto con una máscara de Chucky sino también la frase con la que se acercó a las víctimas.

De acuerdo con sus testimonios, el hombre que usaba la máscara de Halloween lanzó la frase: ¿Estás lista para morir? Además, las autoridades estadunidenses observaron en los videos, que el sujeto pudo estar grabando los ataques, ya que llevaba un celular con la linterna encendida con el que apuntaba a las mujeres.

La policía de Filadelfia está buscando al individuo que continúa prófugo. Por esta razón, las autoridades solicitan a la población brindar cualquier pista que ayude a dar con el hombre con la máscara de Chucky.

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