VIDEO del rescate de un hombre a la deriva en el mar de Chicxulub Puerto, Yucatán

Momentos de tensión se vivieron frente a las costas de Chicxulub Puerto en Yucatán, luego de que elementos navales efectuaran el rescate de un hombre que quedó a la deriva en el mar junto con su moto acuática, aproximadamente a unos 1,800 metros de la costa.

El reporte activó un operativo de búsqueda y rescate para localizar a la persona, quien se encontraba alejada de tierra firme y sin posibilidad de regresar por sus propios medios.

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¿Cómo fue el rescate del hombre en aguas de Chicxulub Puerto?

Elementos de la Secretaría de Marina participaron en las labores de búsqueda y rescate del hombre que fue ubicado en aguas frente a Chicxulub. Una vex que fue localizado, personal naval realizó las maniobras necesarias para ponerlo a salvo y trasladarlo hacia una zona segura.

🚨 Rescate en el mar de #Yucatán



Elementos navales localizaron y auxiliaron a una persona que quedó a la deriva junto con su moto acuática, a unos mil 800 metros de la costa de Chicxulub Puerto. pic.twitter.com/it5sNaPXo3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 16, 2026

Cabe decir que este incidente puso nuevamente de manifiesto los riesgos que enfrentan aquellas personas que realizan actividades recreativas en el mar, sobre todo cuando se alejan de la costa, como en este caso.

¿Qué hacer frente a una emergencia en el mar?

Las autoridades marítimas recomiendan extremar precauciones al utilizar motos acuáticas, embarcaciones o vehículos recreativos, además de revisar las condiciones meteorológicas antes de ingresar al agua y alejarse de la costa.

También es importante utilizar equipo de seguridad, mantener comunicación y evitar alejarse innecesariamente de la costa. En caso de una emergencia, solicitar auxilio lo antes posible puede resultar determinante a la hora de facilitar su localización por parte de los equipos de rescate.

El hombre fue localizado a unos 1.8 kilómetros de la costa, lo que permitióm activar la intervención de los elementos navales. El operativo concluyó con el rescate de la persona, evitando que el incidente terminara en una tragedia; ¿qué medidas deberían reforzarse para prevenir este tipo de emergencias entre quienes utilizan motos acuáticas en costas de Yucatán?

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