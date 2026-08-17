Películas y series de Hayden Panettiere, actriz fallecida a los 36 años

Hollywood se encuentra entre el luto y la sorpresa, luego de confirmarse la muerte de Hayden Panettiere, una de las actrices jóvenes más populares de las décadas del 2000 y 2010, el pasado domingo 16 de agosto.

¿Tú la recuerdas? La actriz tenía 36 años y desde pequeña fue parte de grandes producciones tanto en el cine como en la televisión, muchas de las cuales han sido recordadas en las últimas horas tras darse a conocer su trágico fallecimiento en el estado de Carolina del Sur.

Muere la actriz Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en Heroes”, “Nashville” y “Malcolm el de en medio" pic.twitter.com/nUGirWgRFW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 17, 2026

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¿Qué películas y series protagonizó Hayden Panettiere?

Hayden estaba a días de cumplir 37 años; sin embargo, más allá de la posible causa de muerte (que aún no se confirma), dejó un legado de películas y series que muchos seguiremos recordando porque forman parte de nuestra infancia o adolescencia.

Esta es su filmografía que, pese a morir joven, es extensa:

Películas

Bichos (1998)

(1998) Duelo de Titanes (2000)

(2000) Dinosaurio (2000)

(2000) Educando a Helen (2004)

(2004) Sueños sobre hiel o (2005)

(2005) Las luciérnagas en el jardín (2005)

(2005) Triunfos robados 3: Todo o nada (2006)

(2006) Scream 4 (2011)

(2011) Buza Caperuza 2 (2011)

(2011) El gran impostor (2012)

(2012) Odd Thomas (2013)

(2013) Scream VI (2023)

Series

Ally McBeal (2002)

(2002) Malcolm el de en medio (2000-2006)

(2000-2006) Héroes (2006-2010)

(2006-2010) Nashville (2012-2018)

Documentales

Amanda Knox: presunta inocente (2011)

Videojuegos

La actriz también prestó su voz para los videojuegos Kingdom Hearts (2002), Kingdom Hearts II (2005), Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (2012) y Until Dawn (2015).

Hayden Pannetiere quería volver a la pantalla tras un tiempo fuero

Luego de su fallecimiento salió a relucir una entrevista que ofreció a actriz al portal E online meses atrás, ahí dio a conocer que soñaba con volver a la pantalla, luego de tomarse un tiempo fuera de las cámaras tras sufrir depresión posparto y abuso de sustancias.

“Necesitaba ese descanso que finalmente me concedí después de tantos años (...) pero también me di cuenta de que las muertes ociosas son el patio de recreo del diablo y eso es muy cierto en mi caso”, refirió al medio el pasado mes de mayo, mientras presentaba su libro autobiográfico This is me: a reckoning (Esta soy yo: un ajuste de cuentas, en español).

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