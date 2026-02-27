Retiran de forma urgente del mercado jarabe de chocolate por contener sustancias de Viagra

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por su siglas en inglés), dio a conocer que la empresa Lockout Supplements inició de forma voluntaria el retiro de su jarabe de chocolate “Boner Bears” por contener un compuesto activo del Viagra, lo cual puede representar un riesgo para la salud de las personas.

A través de un comunicado oficial, las autoridades norteamericanas señalaron que el producto fue distribuido principalmente dentro de los Estados Unidos dentro de plataformas web.

¿Qué es el Boner Bears?

Es importante mencionar que el jarabe de chocolate Boner Bears es utilizado como potenciador sexual, el cual se administra a través de tubos plásticos con dosis únicas antes de las relaciones íntimas de los consumidores.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, se logró corroborar que un lote en específico de este jarabe contiene la sustancia de sildenafil, activo del Viagra.

Lotes del jarabe de chocolate Boner Bears que fueron retirados del mercado

El comunicado oficial emitido por la FDA señala que el retiro del jarabe de chocolate de la empresa antes citada, se da especialmente en los lotes de la compañía fechados del 25/01/2020 al 13/02/32026.

A pesar de ello, es importante destacar que ni la empresa ni la FDA han dado a conocer información sobre reacciones adversas por el uso de este jarabe.

¿Cuáles son los riesgos del sildenafil en las personas?

El consumo de sildenafil como compuesto del Viagra puede representar riesgos cardiovasculares importantes para personas hipertensas.

Los daños que puede provocar este activo van desde desmayos, arritmias cardíacas y dolor en el pecho, hasta infartos y accidentes cerebrovasculares en casos muy raros.

