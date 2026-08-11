Hora exacta para ver el eclipse solar en México del 12 de agosto de 2026

El eclipse solar total será uno de los fenómenos astronómicos más sorprendentes del 2026 y aunque solo se podrá observar en algunos países, la NASA tendrá una transmisión en vivo y te decimos a qué hora se verá en México para que no te lo pierdas.

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Hora exacta para ver el eclipse solar en México

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar ocurrirá a las 17:46 UTC, pero en México el fenómeno astronómico comenzará a las 11:15 horas y el punto máximo se podrá observar a las 12:30 horas. La luna pasará frente al Sol y provocará un eclipse solar total ya que nuestro satélite cubrirá la cara visible del Sol y el día quedará en completa oscuridad.

El eclipse solar será visible en Groenlandia, Islandia, Norte de Rusia, Norte de España y Portugal. En otras regiones de Europa, África y Norteamérica el fenómeno solo se verá de forma parcial.

¿Cuándo habrá un eclipse solar en México?

En México, el 26 de enero de 2028 ocurrirá un eclipse solar anular en donde la Luna se colocará frente al Sol pero al encontrarse más pequeña no alcanzará a cubrirlo por completo y se formará el anillo de fuego.

Existen diferentes tipos de eclipses, en el total, la Luna cubre por completo al Sol y el cielo se pone oscuro como si fuera de noche. En el parcial la Luna solo tapa una parte del Sol. El anular es cuando la Luna esta más lejos de la Tierra y se ve un anillo de luz brillante alrededor de a Luna. Todos son muy especiales y deben disfrutarse cada que ocurren pues no es muy seguido.

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