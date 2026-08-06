“Muy falso”: DjMaRiiO hizo su primera gran crítica al gameplay del EA Sports FC 27

DjMaRiiO compartió recientemente su reacción al primer tráiler de gameplay oficial del EA Sports FC 27 publicado por Electronic Arts y expresó con vehemencia la expresión “muy falso” al llegar al segmento dedicado al nuevo sistema físico defensivo del nuevo videojuego de fútbol.

Sin embargo, el contexto de la cita no es una crítica al nuevo juego sino una crítica retroactiva a la mecánica anterior del EA Sports FC 26 que permitía a los defensas robar el balón entrando por detrás del atacante, situación que Electronic Arts ha corregido en la nueva entrega con lanzamiento programado para el 25 de septiembre de 2026.

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Qué dijo exactamente DjMaRiiO sobre los robos de balón en el FC 27

Durante el análisis del segmento del tráiler oficial dedicado al nuevo sistema físico defensivo del EA Sports FC 27, Electronic Arts explicó que la defensa ya no podrá robar el balón entrando por detrás del atacante ni realizando entradas falsas desde la espalda del rival. La compañía presentó también las nuevas animaciones de protección del balón inspiradas en futbolistas reales como Jude Bellingham, específicamente diseñadas para audiencia que juega con skills técnicas complejas y valora la protección corporal del atacante durante regates.

“La defensa no podrá robar el balón entrando desde atrás. Ni podrá simplemente falso a veces. Te quita el balón por detrás, tío. Muy falso. Hala, el atacante, tú desde una mejor protección, el Bellingham, cómo protege mola para los que jugamos a skills”, señaló el youtuber español.

Otros cambios físicos que EA Sports FC 27 introduce en el gameplay

Además del ajuste al sistema de robos de balón por detrás, Electronic Arts confirmó múltiples cambios adicionales dentro del apartado físico y defensivo del EA Sports FC 27 según información oficial del tráiler:

Mejor protección corporal del atacante : los futbolistas dispondrán de nuevas animaciones para proteger el balón frente a defensas que intenten arrebatarlo por contacto físico.

: los futbolistas dispondrán de nuevas animaciones para proteger el balón frente a defensas que intenten arrebatarlo por contacto físico. Inspiración en Jude Bellingham : las animaciones de protección se inspiran específicamente en el estilo del centrocampista inglés del Real Madrid, referente del segmento profesional actual.

: las animaciones de protección se inspiran específicamente en el estilo del centrocampista inglés del Real Madrid, referente del segmento profesional actual. Beneficio para jugadores skill : DjMaRiiO destacó que los cambios favorecen especialmente a la comunidad que utiliza regates técnicos avanzados y trucos con habilidades complejas.

: DjMaRiiO destacó que los cambios favorecen especialmente a la comunidad que utiliza regates técnicos avanzados y trucos con habilidades complejas. Mayor importancia de la agilidad : futbolistas como Pedri, Musiala y Mbappé con estadísticas altas de agilidad mantendrán mejor el balón incluso durante caídas o presión defensiva intensa.

: futbolistas como con estadísticas altas de agilidad mantendrán mejor el balón incluso durante caídas o presión defensiva intensa. Fluidez en pases rápidos: nuevas animaciones para el juego de tikitaca con transiciones más naturales entre jugadores.

Cuáles son las principales novedades del gameplay de EA Sports FC 27 según DjMaRiiO

El creador de contenido resumió al final de su análisis los cambios más importantes que Electronic Arts introduce en la nueva entrega del videojuego, con veredicto final positivo declarado en múltiples ocasiones durante el video (“Creo que me lo voy a comprar el FC 27”, “Me lo compro, chicos”).

Reducción significativa de la defensa CPU : la inteligencia artificial dejará de dominar la fase defensiva, favoreciendo el juego manual del usuario. DjMaRiiO celebró el cambio con la declaración “Manualmente es mejor. Me lo compro. Ahora sí” .

: la inteligencia artificial dejará de dominar la fase defensiva, favoreciendo el juego manual del usuario. DjMaRiiO celebró el cambio con la declaración . Corners en dos fases : los saques de esquina se dividen en dos etapas — preparación del pase + control creativo del desmarque, generando mayor incertidumbre según el youtuber (“Se vienen tutoriales de TikTok”).

: los saques de esquina se dividen en dos etapas — preparación del pase + control creativo del desmarque, generando mayor incertidumbre según el youtuber (“Se vienen tutoriales de TikTok”). Desmarques creativos en curva : los atacantes se distanciarán de la línea defensiva antes de desmarcarse, evitando fueras de juego y ampliando las opciones tácticas. DjMaRiiO comentó al ver la mecánica: “Hay desmarques, chicos. En FC 27. Desmarques creativos. Qué locura” .

: los atacantes se distanciarán de la línea defensiva antes de desmarcarse, evitando fueras de juego y ampliando las opciones tácticas. DjMaRiiO comentó al ver la mecánica: . Regates en desequilibrio con jugadores de élite : futbolistas de élite mantendrán la posesión del balón incluso cayéndose durante regates avanzados.

: futbolistas de élite mantendrán la posesión del balón incluso cayéndose durante regates avanzados. Mejora en intercepciones : el balón ya no se escapará al robarlo durante la fase defensiva, según destacó DjMaRiiO (“El 26 se te iba la bola y el 27 te la quedaste”).

: el balón ya no se escapará al robarlo durante la fase defensiva, según destacó DjMaRiiO (“El 26 se te iba la bola y el 27 te la quedaste”). Ajuste en tiros : cada tipo de disparo se ajustará para reflejar mejor la realidad del futbol profesional, evitando que los tiros rasos entren siempre.

: cada tipo de disparo se ajustará para reflejar mejor la realidad del futbol profesional, evitando que los tiros rasos entren siempre. Menor importancia de los playstyles : los estilos de juego dejarán de eclipsar otros atributos del futbolista, favoreciendo el equilibrio general del gameplay.

: los estilos de juego dejarán de eclipsar otros atributos del futbolista, favoreciendo el equilibrio general del gameplay. Mejora en goles de cabeza y centros: incremento de precisión en remates aéreos y ajuste de la puntería + potencia + precisión de los centros al área.

Cuándo se lanza EA Sports FC 27

El EA Sports FC 27 de Electronic Arts se lanzará mundialmente el jueves 25 de septiembre de 2026 en todas las plataformas compatibles según fecha oficial confirmada por Electronic Arts durante el tráiler y comunicaciones posteriores. La reserva anticipada de la Ultimate Edition con contenido premium está disponible desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto de 2026 con beneficios adicionales incluyendo 10,000 puntos FC + acceso anticipado desde el 18 de septiembre.

Los retailers mexicanos habilitados con reserva anticipada activa incluyen Amazon México, PlayStation Store México, Xbox Store México, GamePlanet, Liverpool, Walmart, Costco y otros canales de distribución autorizados. Para audiencia interesada en acceso al juego durante los primeros días de disponibilidad general, la recomendación editorial es completar la reserva anticipada antes del cierre de la ventana Ultimate Edition el 31 de agosto de 2026.

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