Filtran la cifra MILLONARIA que se llevaron Karely Ruiz y Alfredo Adame en Ring Royale 2026

La polémica vuelve a encenderse alrededor de Ring Royale 2026. Solo unos días después del evento, se filtró la millonaria cantidad de dinero que habrían recibido Karely Ruiz y Alfredo Adame por participar en una de las funciones más mediáticas del año.

Las peleas del Ring Royale acapararon la atención de los internautas, pues la transmisión en vivo logró más de 5 millones de espectadores en tiempo real. Los fans del Golden Boy y de Karely Ruiz apoyaron a sus ídolos en todo momento.

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¿Cuánto ganaron Karely Ruiz y Alfredo Adame?

De acuerdo con reportes recientes, tanto Karely Ruiz como Alfredo Adame habrían recibido pagos que superan el millón de pesos por su participación en Ring Royale 2026. Aunque las cifras exactas no han sido confirmadas oficialmente por los organizadores, se habla de montos que podrían alcanzar varios millones dependiendo de patrocinios, transmisión y bonos por audiencia.

Los ingresos de los peleadores van desde los 300 mil y 500 mil pesos mexicanos. Sus ganancias incrementan si ganan sus peleas y se especula que recibirían otros 200 mil pesos si resultan triunfadores. A esto se suma los patrocinios.

Este tipo de eventos, que combinan espectáculo, redes sociales y boxeo, se han convertido en una mina de oro para influencers y figuras públicas, especialmente cuando generan expectativa mediática como en el caso de Karely Ruiz.

El fenómeno de Ring Royale 2026

El éxito de Ring Royale 2026 de Poncho De Nigris radica en reunir a celebridades, creadores de contenido y personajes polémicos en combates que rápidamente se vuelven virales. La pelea de Karely Ruiz vs Marcela Mistral en vivo es una de las más esperadas, acumulando millones de interacciones incluso antes de llevarse a cabo.

Además, el orden de peleas Ring Royale ha sido diseñado estratégicamente para mantener la atención del público, con enfrentamientos que mezclan rivalidad, música en vivo, Peleas de Gallos y, en esta ocasión, hasta la polémica actuación de Luis R. Conríquez.