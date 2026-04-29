Habrá pruebas del FC Barcelona en Querétaro este 2026; abrirán nueva Barça Academy en el estado

El futbol como se conocía en el estado de Querétaro está a punto de cambiar para siempre, pues se Futbol Club Barcelona dio a conocer que en este mismo 2026 darán inicio las pruebas try out para su nueva academia, la cual estará en el estado mexicano antes mencionado con miras a la captación de talento.

Fue a través de un comunicado oficial, que el conjunto azulgrana informó que esta Barça Academy Residency será la segunda en crearse a nivel mundial, esto tras la que se hizo en el estado de Arizona en el año 2017.

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¿Cuándo son las pruebas del Barcelona en Querétaro?

De acuerdo con el anuncio del FC Barcelona, las pruebas try out en las cuales los jóvenes de categorías 2012, 2013 y 2014 podrán probarse, darán inicio en octubre de este mismo 2026, esto sin que se especificara la fecha exacta.

Es por ello que los dirigentes del conjunto Culé, pidieron a las y los interesados mantenerse informados a través de las plataformas oficiales del club, en las cuales se darán a conocer todos los detalles sobre las fechas, sedes y requisitos para las mismas.

👋🇲🇽 ¡Querétaro será la sede de la segunda Barça Academy Residency!https://t.co/ZQ7DQgCbDO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2026

¿Cuándo abren la residencia de la academia en Querétaro?

Una vez que terminen los try outs para ingresar a la nueva Academia del Barcelona en el estado de Querétaro, será hasta septiembre del 2027 que abrirán sus puertas las áreas residenciales, en las cuales estarán los estudiantes durante todo el año.

Detalles de la Barça Academy Residency en Querétaro

De acuerdo con el anuncio emitido por el FC Barcelona, la academia tendrá un número limitado de plazas y los jugadores con más talento, podrán optar por acceder a las becas correspondientes para su estancia.

“Es primer pilar es la metodología de juego y entrenamiento del Barça que estará liderada por un director técnico enviado desde Barcelona garantizando el modelo de juego reconocible del Club. El segundo pilar será la formación académica de todos los deportistas en un colegio internacional homologado por las autoridades educativas de Estados Unidos y de Canadá. El tercer punto básico del proyecto será una residencia de primer nivel enfocada al desarrollo integral del deportista”, se lee en el comunicado oficial.

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