Messi y Lamine Yamal, la historia de la foto que “predijo” la final del Mundial 2026

Era 2007 y Lionel Messi comenzaba a escribir con letras de oro su nombre en la historia del futbol, mientras que Lamine Yamal era solo un bebé, ambos compartieron una fotografía que 19 años después parecería que predijo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Argentina y España están a nada de disputar el encuentro que definirá si hay un nuevo bicampeón en el futbol o una nación suma su segunda estrella; sin embargo, los reflectores están en una fotografía que, con el periódico del lunes, parece que adelantó el enfrentamiento del próximo domingo 19 de julio de 2026.

LISTA LA GRAN FINAL, ARGENTINA BUSCA LA CUARTA Y ESPAÑA LA SEGUNDA 🇪🇸 🆚 🇦🇷



Llegó el momento, es aquí donde se cumplen los sueños de toda una vida, la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ busca un campeón 🏆



📅 ⁣⁣⁣Domingo 19 de julio

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣… pic.twitter.com/q1gI9S1ssF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 16, 2026

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¿Qué hay detrás de la fotografía de Messi y Lamine Yamal?

Para comprender la importancia de la fotografía hay que remontarse a 2007 cuando el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y el periódico español Sport organizaron una campaña benéfica en el Barrio de Rocafonda, en Mataró, Barcelona.

La campaña tenía como fin apoyar a las familias del lugar, se trataba de un calendario donde éstas y jugadores del Barcelona aparecieron juntos, lo curioso de todo esto es que Messi cargó a Lamine.

In 2007, Lionel Messi held a baby for a photo shoot. That baby grew up to be Spanish soccer star Lamine Yamal!



19 years later, Lionel Messi and Lamine Yamal are set to face off in the 2026 FIFA World Cup Final between Spain and Argentina! pic.twitter.com/qz8NFvYrj6 — internet hall of fame (@InternetH0F) July 15, 2026

Todos los jugadores blaugranas fueron retratados con menores de edad en actividades cotidianas como jugar, reír o ver deportes; sin embargo, el astro argentino lo hizo con un bebé debido a su timidez, de acuerdo al fotógrafo Joan Monfot: “Hay un momento que aparece Messi y se encuentra con un bebé, seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos”.

Es importante mencionar que no sólo fue una foto, sino fueron varias en donde se ve a Messi cargando a Lamine o bañándolo, lo que años más tarde sería visto como “un bautismo”.

¿Por qué la fotografía de Lamine Yamal y Lionel Messi “predijo” la final del Mundial 2026?

Por años la fotografía pasó de largo e incluso era una meme; sin embargo, su viralidad comenzó en 2024 cuando el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, la compartió en redes, ahí los internautas empezaron a decir que desde 2007 se había pasado la estafeta de estrella y nadie se había dado cuenta.

Y es que Messi es la máxima estrella en la historia del Barcelona por todo lo que ganó, además de lo que significó; no obstante, Lamine está convirtiéndose en ese 10 que extrañaron los catalanes tras la salida del argentino.

Ahora, en el último juego de la Copa del Mundo 2026, se definirá si más allá del meme, esa foto en efecto fue el cambio de estafeta entre las dos estrellas del futbol que comparten amor por el mismo club, pero que juegan en diferentes selecciones.

¿Cuándo y dónde ver España vs Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la podrás ver gratis y en vivo en Azteca Deportes, lugar donde tendrás la mejor transmisión junto a los mejores comentaristas y analistas de la televisión mexicana.

La transmisión la podrás seguir por Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y la App Azteca Deportes.

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