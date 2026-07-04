Suman casi 3 mil muertos por terremotos en Venezuela; esperanzas de rescates se desvanecen

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2 mil 954, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Según el balance oficial, 6 mil 462 personas fueron rescatadas y 16 mil 309 perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 80 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Además, hay 3 mil 281 rescatistas internacionales y 26 mil 984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario.

De acuerdo con el diputado, 86 mil 794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 486 toneladas de alimentos y 472 mil 914 litros de agua.

Inspeccionaremos las instalaciones del campamento transitorio en la Ciudad Vacacional Los Caracas,con el fin de garantizar condiciones dignas y óptimas. Desde el Estado Mayor nos comprometemos a ejecutar un plan de viviendas para las familias afectadas pic.twitter.com/ULOr8dvQwf — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 4, 2026

También se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos, dijo.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido.

La líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado promueve una página web desarrollada por la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares que permanecen sin localizar.

En La Guaira, zona cero de la devastación y donde persisten graves fallas en servicios de telecomunicaciones, ya quedan pocos rescatistas a 10 días de los hechos.

Condecoran a rescatistas

La mandataria Delcy Rodríguez, condecoró y despidió este sábado a rescatistas de siete países, que se suman a los grupos de salvamento provenientes de casi una veintena de naciones que el viernes recibieron también la distinción Héroes de Venezuela por sus labores tras los recientes terremotos.

En un acto televisado, fueron reconocidos 143 rescatistas de Argentina, 22 de Barbados, 188 de Brasil, 87 de Francia, 46 de la India, 161 de Catar y 69 de Reino Unido, así como un total de 29 perros.

“Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo”, dijo Rodríguez, quien les deseó un feliz retorno a sus respectivos países.

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