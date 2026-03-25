The Home Depot baja el precio del aire acondicionado LG Minisplit con un ahorro de $2,500 pesos

Cuando el calor aprieta en México, el aire acondicionado dejó de ser un lujo para convertirse en necesidad. The Home Depot acaba de reducir el precio del minisplit LG Dual Cool AI Air a $21,999 pesos, un ahorro directo de $2,500 que pocos equipos de 2 toneladas con inteligencia artificial ofrecen hoy.

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¿Qué hace especial al aire LG en oferta en The Home Depot?

Este modelo LG VM242H9 no es un minisplit cualquiera. Con tecnología Inverter y capacidad para climatizar espacios de 25 a 35 m², promete enfriar hasta 40% más rápido mientras reduce el consumo eléctrico hasta en 70% frente a equipos convencionales. Su índice SEER de 17.1 refleja esa eficiencia: mientras más alto el número, menos electricidad consume para generar la misma cantidad de frío. En un país donde el recibo de luz puede dispararse en temporada cálida, cada punto cuenta.

La función AI Air no solo memoriza rutinas. Analiza la temperatura exterior, la humedad y hasta la ocupación del cuarto para regular el compresor en tiempo real. El resultado: confort estable sin picos de consumo que inflen el recibo de CFE.

Se conecta a Wi-Fi y responde a comandos de voz mediante Google Assistant o la app LG ThinQ. ¿Olvidaste encenderlo antes de salir del trabajo? Lo activas desde el celular y llegas a un ambiente fresco.

Y sí, también calienta. El sistema Heat Pump invierte el ciclo para brindar calor en invierno, convirtiendo al VM242H9 en una solución todo el año. Su compresor Dual Inverter trabaja con menos vibración y ruido, mientras que la limpieza automática del intercambiador previene la acumulación de moho y bacterias, un detalle que agradece quien sufre alergias. El micro filtro integrado captura partículas de polvo y alérgenos, reforzando la calidad del aire en interiores.

Oferta en The Home Depot del LG minisplit.|The Home Depot.

Forma de pago, envío e instalación del producto

Para hacerlo más accesible, The Home Depot ofrece varias formas de pago:



Hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes (aprox. $1,833 mensuales)

PayPal, Mercado Pago o tarjetas de crédito/débito

Pago en efectivo en sucursales o tiendas de conveniencia

Envío gratis a domicilio (sujeto a cobertura) o recolección en tienda en menos de 24 horas

¿Cómo aprovechar la promoción del aire LG en México? La instalación básica viene incluida con la compra, pero hay que solicitarla al 800 004 6633 después de realizar el pedido. El equipo opera con voltaje estándar de 220 V / 60 Hz, compatible con la mayoría de las instalaciones residenciales en México.

Considera que el precio original de $24,499 ya estaba por debajo del promedio de minisplits de 2 toneladas con conectividad. Con el descuento, la relación costo-beneficio se inclina a favor del comprador, sobre todo si se aprovechan los meses sin intereses. La garantía respalda la inversión: 10 años en el compresor y 1 año en partes. Un respaldo que tranquiliza cuando se trata de un equipo que trabajará diario durante años.