Nombre de usuario WhatsApp 2026; así puedes reservar el tuyo paso a paso

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad del grupo Meta, dejará de exigir el número de teléfono para contactar con otros usuarios y permitirá identificarse mediante un nombre de usuario, anunció la empresa ayer.

Este cambio significa que los números de teléfono ya no se compartirán automáticamente al añadir a alguien a conversaciones grupales o al enviar un primer mensaje a una persona o empresa, precisó WhatsApp en un comunicado.

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¿Qué es el nombre de usuario de WhatsApp 2026?

Según la aplicación, se trata de una “funcionalidad de privacidad”. Para contactar a alguien, solo será necesario conocer su nombre de usuario, explicó la empresa.

Debido al gran número de usuarios (más de 3.000 millones, según WhatsApp), es probable que muchos no puedan obtener su primera opción de seudónimo.

La empresa indicó que comenzará a implementar la medida gradualmente, sin dar detalles sobre el calendario.

Además, los “creadores, pequeñas empresas y organizaciones” podrán solicitar a WhatsApp usar el mismo nombre de usuario que tienen en otras plataformas del grupo, como Facebook e Instagram.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?

Ingresa a “Ajustes” desde WhatsApp.

Da clic en “Cuenta”.

Ahí aparecerá la opción “Nombre de usuario”.

Elige el nombre con el que quieras que te reconozcan; recuerda que será el que compartirás en lugar de tu número telefónico.

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