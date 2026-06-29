Liverpool remata iPhone 15 Super Retina XDR en color azul y negro

Como parte de la Gran Barata, Liverpool puso en remate el iPhone 15 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR en sus colores azul y negro, con el objetivo de que sus clientes tengan los mejores y más sofisticados celulares.

Y es que el iPhone pasó a ser un celular básico para los estudiantes y profesionales, quienes quieren tener en sus manos rapidez, un dispositivo multitareas y a la vez estar a la vanguardia. Lo mejor de esta oferta no es el precio de 14 mil 998 pesos, sino que se puede adquirir hasta en nueve meses sin intereses.

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¿Cuáles son las características del iPhone 15 Super Retina XDR?

El iPhone 15 Super Retina XDR cuenta con doble SIM, una Nano y otra eSIM para garantizar el mayor almacenamiento. Su cámara es una de las mejores que puedes encontrar en un celular, ya que es superalta al tener 24 MP y 48 MP.

Cuenta con un gran angular de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP. Su resolución es de 2556 x 1176 pixeles a 460 ppi. Además cuenta con una bocina estéreo integrada.

iPhone 15 Super Retina XDR (Liverpool | Página)

¿iPhone 15 Super Retina XDR es resistente al agua?

Sí, el iPhone 15 Super Retina XDR es resistente a las salpicaduras, al polvo y al agua, lo que lo hace ideal para las personas que se consideran descuidadas y quieren tomar las mejores fotografías sin temor.

¿Cómo comprar el iPhone 15 Super Retina XDR?

El iPhone 15 Super Retina XDR puede comprarse facilmente a través de la página de Liverpool y tiene la opción de pagarse hasta en nueve meses sin intereses.

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