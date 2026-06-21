¿Buscas un celular con diseño premium? Liverpool tiene en oferta el Motorola Edge 70 Swarovski de 512 GB, un modelo de edición especial que combina potencia, almacenamiento de gran capacidad y detalles exclusivos de Swarovski.

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Motorola Edge 70 by Swarovski precio

Actualmente el dispositivo se encuentra en un precio rebajado de 11 mil 99.20 pesos, cuando su costo regular es de 15 mil 999 pesos, lo que representa un ahorro de casi 4 mil pesos. Además, los compradores pueden aprovechar los meses sin intereses, pues la oferta incluye el pago en hasta 48 mensualidades de 312.48 pesos.

Puedes conseguirlo en este enlace.

Motorola Edge 70 by Swarovski características

El Motorola Edge 70 Crystals by Swarovski es una edición de lujo ultradelgada (5.99 mm) que fusiona alta tecnología y joyería. Cuenta con 14 a 20 cristales Swarovski incrustados a mano, un acabado perlado en el color Pantone del año (Cloud Dancer) y certificación militar de durabilidad.

Pantalla: 6.67″ pOLED Super HD (120 Hz)

Procesador: Snapdragon 7 Gen 4

Memoria: 12 GB RAM y 512 GB de almacenamiento

Cámaras: Triple sistema de 50 MP (incluye Moto AI y certificación Pantone)

Batería: 4,800 mAh con carga rápida TurboPower de 68 W

Extras: Incluye funda protectora con brillos y un colgante/charm exclusivo.

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