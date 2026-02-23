WhatsApp prueba opción de bloqueo por contraseña para proteger tu cuenta

La plataforma de mensajería propiedad de Meta avanza en una de las actualizaciones de seguridad más relevantes de los últimos tiempos. WhatsApp está desarrollando una función que permitirá a los usuarios proteger su cuenta con un bloqueo por contraseña alfanumérica, según reveló el sitio especializado WABetaInfo al analizar la versión beta 2.26.7.8 para Android.

WhatsApp beta for Android 2.26.8.6 update is available to some beta testers. pic.twitter.com/RdXaBsriPz — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 23, 2026

La función fue detectada dentro del Programa Beta de Google Play y aún no está disponible para el público en general. Se trata de una característica que se encuentra en fase de exploración, lo que significa que WhatsApp la está evaluando antes de decidir si la despliega de manera oficial.

¿Cómo funcionaría la nueva contraseña de WhatsApp y cuándo podría llegar de forma global?

Según el reporte de WABetaInfo , la contraseña sería una cadena alfanumérica que el usuario configuraría desde los ajustes de la aplicación. Tendría entre 6 y 20 caracteres, e incluiría al menos una letra y un número. WhatsApp también indicaría si la clave elegida es lo suficientemente segura.

Esta capa adicional de seguridad funcionaría en conjunto con la verificación en dos pasos ya existente. Si un usuario tiene ambas opciones activas, primero deberá ingresar el código de verificación en dos pasos y, después, la contraseña de cuenta. El sistema busca reducir el riesgo de apropiación de cuentas, incluso si alguien obtiene el código de 6 dígitos mediante técnicas como el SIM swapping.

La función sería completamente opcional, lo que significa que cada usuario podría decidir si desea este nivel extra de protección. Además, la contraseña podría actualizarse o eliminarse en cualquier momento desde la configuración, brindando mayor flexibilidad.

WhatsApp beta: la vía para probar funciones antes de su despliegue global

WABetainfo es el sitio de referencia que monitorea las versiones beta de WhatsApp para anticipar funciones que aún no llegan al público masivo. Esta plataforma analiza las actualizaciones en prueba y reporta hallazgos que permiten conocer el rumbo que tomará la app antes de cualquier anuncio oficial.

Las versiones beta de WhatsApp son lanzadas a un grupo reducido de evaluadores a través del Google Play Beta Program. Solo si los resultados de estas pruebas son positivos, la función recibe luz verde para su despliegue global en todos los dispositivos. Hasta ese momento, el resto de los usuarios deberá esperar la actualización estable.

WhatsApp no ha dado una fecha concreta para el lanzamiento de esta contraseña de cuenta a nivel mundial. Sin embargo, dado el avance reportado en la beta, los especialistas esperan que forme parte de una próxima actualización estable de la aplicación.