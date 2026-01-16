WhatsApp añade una nueva forma de personalizar el perfil

Meta continúa avanzando en la transformación de WhatsApp hacia una experiencia más cercana a la de una red social. La aplicación de mensajería más utilizada del mundo incorporará una nueva opción de personalización que permitirá a los usuarios configurar dos imágenes distintas en su perfil, una principal y otra secundaria en formato de banner.

De acuerdo con WABetaInfo, medio especializado con acceso a versiones preliminares de la app, esta función ya se encuentra integrada en el código de WhatsApp y representa un cambio en la forma en que los usuarios pueden mostrar su identidad visual dentro de la plataforma. Si bien no se trata de una modificación estructural, apunta a ampliar las posibilidades de expresión personal.

A diferencia de Telegram, que permite crear una galería de fotos de perfil, la propuesta de WhatsApp se basa en un esquema similar al de X, antes Twitter. En este caso, la imagen principal se mantiene en formato circular, mientras que la segunda fotografía ocupa el ancho superior del perfil, funcionando como una portada o banner.

¿Cómo funcionará la segunda foto de perfil en WhatsApp?

La nueva imagen se mostrará como un elemento complementario a la foto principal. Su objetivo es ofrecer un espacio adicional para compartir contenido visual sin reemplazar el retrato habitual del usuario. Esta fotografía secundaria permitirá destacar aspectos personales de manera inmediata, sin necesidad de publicar estados o enviar mensajes.

El sistema está pensado para que los usuarios puedan elegir imágenes distintas, como fotos de mascotas, familiares, paisajes o momentos relevantes, que no necesariamente encajan como foto de perfil principal. De este modo, el perfil gana profundidad visual sin modificar su estructura básica.

¿En qué se diferencia esta función de otras plataformas?

Aunque la incorporación de un banner refuerza el carácter social de WhatsApp, la función no replica modelos ya existentes de forma exacta. A diferencia de Telegram, no se trata de múltiples fotos rotativas, sino de un único espacio fijo. El enfoque está puesto en la simplicidad y en mantener una experiencia coherente con el diseño actual de la aplicación.

Esta decisión se alinea con la estrategia de Meta de introducir cambios graduales, integrando elementos propios de redes sociales sin alterar de forma abrupta el uso tradicional de la mensajería privada.

¿Cuándo estará disponible y cómo se configura?

Por el momento, la opción de añadir una segunda imagen de perfil se encuentra en fase de pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp. Esto significa que su acceso es limitado y no está habilitado para todos los usuarios. Sin embargo, según el historial de lanzamientos de la plataforma, su despliegue global podría producirse en las próximas semanas.

La configuración será sencilla. Al ingresar al perfil, aparecerá un nuevo botón de edición que permitirá seleccionar y recortar la imagen elegida. El formato requerido será horizontal y estrecho, similar al de un banner, por lo que no todas las fotografías se adaptarán correctamente.

La función será completamente opcional. Quienes decidan no utilizarla verán la parte superior del perfil con un fondo neutro, manteniendo una apariencia limpia. Con esta actualización, WhatsApp refuerza su apuesta por una experiencia más personalizada y visual.