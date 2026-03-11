Costco remata y rebaja el iPhone 16e en $1,900 pesos por tiempo limitado

Si estás pensando en unirte a la familia de Apple o simplemente cambiar tu teléfono actual, Costco tiene una oferta especial en uno de sus modelos más recientes. Se trata del iPhone 16e, que actualmente cuenta con un descuento por tiempo limitado.

El dispositivo tiene un precio original de $14,899 pesos, pero con la promoción se puede adquirir por $12,999 pesos, lo que representa un ahorro de $1,900 pesos. La oferta estará disponible del 9 al 16 de marzo de 2026 o hasta agotar existencias, según las condiciones de la tienda.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué ofrece el iPhone 16e con este descuento

El iPhone 16e forma parte de la nueva generación de teléfonos de Apple y está diseñado para funcionar con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal de la compañía que permite crear contenido, editar imágenes y realizar distintas tareas con ayuda de herramientas avanzadas.

Entre sus características principales destaca el chip A18, que ofrece mayor velocidad al ejecutar aplicaciones, navegar o jugar desde el dispositivo. Además, el teléfono incluye una GPU de cuatro núcleos, diseñada para mejorar el rendimiento gráfico y ofrecer una experiencia más fluida en juegos y contenido multimedia.

Otro de los elementos destacados es su sistema de cámara Fusion de 48 megapíxeles, que permite capturar fotografías en alta resolución y utilizar zoom óptico de 2x. El equipo también puede grabar video en 4K con Dolby Vision, lo que mejora la calidad de imagen y sonido.

Este modelo se encuentra disponible solo en tonalidad blanca. |Imagen Ilustrativa

Batería, diseño y otras funciones del iPhone 16e

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su batería, ya que ofrece hasta 26 horas de reproducción de video, una duración superior a la de modelos anteriores como el iPhone 11 o el iPhone SE.

El diseño del equipo incorpora aluminio de calidad aeroespacial, lo que le brinda mayor resistencia ante golpes o caídas accidentales. Además, está disponible en dos acabados: blanco y negro.

Otra función que integra el dispositivo es el Botón de Acción, que permite acceder rápidamente a diferentes herramientas del teléfono, como abrir aplicaciones, activar funciones de inteligencia visual o ejecutar accesos directos personalizados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.