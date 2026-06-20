La Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas ofrece colores más vivos, un mayor contraste, una pantalla súper delgada, comando de voz y recursos de conectividad que se traducen en confort, facilidad de uso y un sofisticado concepto que complementa tu espacio soñado.
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Esta pantalla puede llegar a costar hasta $10,000.00 pesos por la tecnología que maneja, sin embargo Walmart decidió rematarla a solo $8,979.00 pesos con hasta 15 meses sin intereses de solo $598.60 pesos.
¿Por qué invertir en la Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas?
Esta TV de Samsung es perfecta para quienes buscan un equipo con mejor calidad de imagen y recursos actuales, conoce las 5 ventajas según su fabricante:
- Calidad de imagen: La Crystal UHD ofrece tecnología 4K, una calidad superior de imagen que proporciona una técnica que aumenta la resolución de video
- Diseño fino y elegante: Es tan delgada que solo mide 2.5 cm de espesor sin bordes, proporcionando una experiencia inmersiva; asimismo, los cables de energía, sonido e imagen están ocultos tras canaletas
- Recursos de conectividad: Su conexión Bluetooth y Wi-Fi facilitan lo que desees transmitir a la pantalla, ya sea desde un celular o desde alguna plataforma streaming
- Combina con cualquier decoración: Ofrece un “modo ambiente foto” que permite seleccionar fotos personales o texturas que se funden con tu hogar, eliminando la pantalla negra de tu sala
- Comando de voz: Puedes controlarla a través de Bixby y Aleza, lo que te permite ejecutar funciones básicas como subir o bajar el volumen
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