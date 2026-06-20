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Walmart remata Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas, una pantalla con colores vivos, súper delgada y comando de voz

El precio de esta TV alcanza los 10 mil pesos, pero en esta ocasión Walmart baja su precio y la deja con hasta 15 mensualidades de menos de $600.00 pesos.

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Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas ofrece colores más vivos, un mayor contraste, una pantalla súper delgada, comando de voz y recursos de conectividad que se traducen en confort, facilidad de uso y un sofisticado concepto que complementa tu espacio soñado.

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Esta pantalla puede llegar a costar hasta $10,000.00 pesos por la tecnología que maneja, sin embargo Walmart decidió rematarla a solo $8,979.00 pesos con hasta 15 meses sin intereses de solo $598.60 pesos.

Samsung Crystal UHD 4K 55 pulgadas Esta TV redefine la experiencia de entretenimiento gracias a su resolución 4K UHD que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas. (Walmart)

¿Por qué invertir en la Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas?

Esta TV de Samsung es perfecta para quienes buscan un equipo con mejor calidad de imagen y recursos actuales, conoce las 5 ventajas según su fabricante:

  • Calidad de imagen: La Crystal UHD ofrece tecnología 4K, una calidad superior de imagen que proporciona una técnica que aumenta la resolución de video
  • Diseño fino y elegante: Es tan delgada que solo mide 2.5 cm de espesor sin bordes, proporcionando una experiencia inmersiva; asimismo, los cables de energía, sonido e imagen están ocultos tras canaletas
  • Recursos de conectividad: Su conexión Bluetooth y Wi-Fi facilitan lo que desees transmitir a la pantalla, ya sea desde un celular o desde alguna plataforma streaming
  • Combina con cualquier decoración: Ofrece un “modo ambiente foto” que permite seleccionar fotos personales o texturas que se funden con tu hogar, eliminando la pantalla negra de tu sala
  • Comando de voz: Puedes controlarla a través de Bixby y Aleza, lo que te permite ejecutar funciones básicas como subir o bajar el volumen

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