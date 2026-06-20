La consola Xbox Series S de 1 TB de memoria tiene una gran promoción pues tiene un precio de 10 mil 499, pero en Walmart tiene descuento de mil 309 pesos y solo pagarás por ella 9 mil 100 pesos.
Tiene un rendimiento de juego fluido pues alcanza hasta 120 cuadros por segundo y tiene sonido espacial 3D avanzado y su control es preciso y ergonómico. Tienes acceso a entretenimiento 4K y compatibilidad con versiones anteriores.
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Especificaciones de la consola Xbox Series S
- Unidad de estado solido NVMe de 1 TB
- Procesador AMD Zen 2 personalizado de 8 núcleos a 3.6 GHz
- Arquitectura RDNA 2 de AMD, 20 CUs a 1.565 GHz, 4 TFLOPS
- Memoria RAM 10 GB GDDR6 con bus de 128 bits
- Rendimiento de 1440p (QHD) a 60 FPS, alcanzando hasta 120 FPS en títulos compatibles
- Soporte para HDR10 y Dolby Vision para gaming
Funciones destacadas de la consola de videojuegos
La Xbox Series S destaca por las siguientes funcionalidades:
- Tiene tiempos de carga ultrarrápidos y compatibilidad con Quick Resume para reanudar partidas casi al instante.
- Soporte digital para miles de juegos de las generaciones Xbox, Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S
¿Cómo comprar la consola Xbox Series S?
La consola esta disponible en tienda física y en línea puedes adquirirla y pagarla hasta a 12 meses sin intereses de 765.83 pesos. Cuenta con devolución 30 días después de recibido y la garantía es de 30 días en tienda por defecto de fábrica.
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