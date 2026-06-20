La consola Xbox Series S de 1 TB de memoria tiene una gran promoción pues tiene un precio de 10 mil 499, pero en Walmart tiene descuento de mil 309 pesos y solo pagarás por ella 9 mil 100 pesos.

Tiene un rendimiento de juego fluido pues alcanza hasta 120 cuadros por segundo y tiene sonido espacial 3D avanzado y su control es preciso y ergonómico. Tienes acceso a entretenimiento 4K y compatibilidad con versiones anteriores.

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Especificaciones de la consola Xbox Series S

Unidad de estado solido NVMe de 1 TB

Procesador AMD Zen 2 personalizado de 8 núcleos a 3.6 GHz

Arquitectura RDNA 2 de AMD, 20 CUs a 1.565 GHz, 4 TFLOPS

Memoria RAM 10 GB GDDR6 con bus de 128 bits

Rendimiento de 1440p (QHD) a 60 FPS, alcanzando hasta 120 FPS en títulos compatibles

Soporte para HDR10 y Dolby Vision para gaming

Funciones destacadas de la consola de videojuegos

La Xbox Series S destaca por las siguientes funcionalidades:

Tiene tiempos de carga ultrarrápidos y compatibilidad con Quick Resume para reanudar partidas casi al instante.

Soporte digital para miles de juegos de las generaciones Xbox, Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S

¿Cómo comprar la consola Xbox Series S?

La consola esta disponible en tienda física y en línea puedes adquirirla y pagarla hasta a 12 meses sin intereses de 765.83 pesos. Cuenta con devolución 30 días después de recibido y la garantía es de 30 días en tienda por defecto de fábrica.

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