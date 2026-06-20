Si estás buscando una nueva herramienta de trabajo apta y capacitada para reproducir videos, editar audios e imágenes, así como jugar en tus tiempos libres te tenemos muy buenas noticias, pues la página web de la Bodega Aurrerá anunció una oferta superior a los 2 mil peso en la laptop Acer Aspire de 512GB de almacenamiento.

De acuerdo con el anuncio realizado por la tienda de autoservicio, la computadora portátil se puede adquirir a meses sin intereses, además de que se entrega completamente a domicilio dependiendo de la zona en donde habiten los interesados.

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Precio final de la laptop Acer Aspire en Bodega Aurrerá

El precio original de la laptop Acer Aspire 3 AMD Ryzen 7 es de 11 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento que le colocó la Bodega Aurrerá, la computadora portátil se puede adquirir por tan solo 9 mil 987 pesos.

Se señaló que los pagos mensuales, en caso de querer aprovechar los meses sin intereses, quedarían en tan solo 832.25 pesos por un periodo total de un año, lo cual convierte a la laptop en una de las mejores opciones.

Características de la laptop Acer Aspire con descuento en Aurrerá

De acuerdo con lo anunciado por la propia tienda de autoservicio, la Acer Aspire 3 se encarga de combinar potencia, elegancia y practicidad para que las y los usuarios puedan realizar sus tareas en tiempos accesibles y con la mejor calidad de imagen, reproducción de video y más.

La laptop cuenta con lo siguiente:

Procesador AMD Ryzen 7

Gráficos AMD Radeon

Pantalla de 15.6 pulgadas Full HD

Windows 11

Audio Stereo

16GB de RAM

512GB de almacenamiento

¿Cómo comprar la laptop con descuento?

En caso de ser una de las personas interesadas en aprovechar el descuento en la laptop Acer Aspire, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la Bodega Aurrerá en el cual podrás seleccionar el producto y añadirlo a tu carrito de compras para finalizar los procesos.

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