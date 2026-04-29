Jorge Molina, artista exclusivo de Marvel y DC Comics, fue uno de los talentos más destacados que estuvo presente en la CCXP México 2026 y adn Noticias tuvo la fortuna de entrevistarlo.

Y es que no se puede dejar pasar la oportunidad de hablar con él cuando estás frente al mismísimo dibujante de cómics de Marvel, que ha contribuido en títulos como Star Wars, Spider-Man, Thor, Avengers y X-Men.

Jorge Molina da mensaje a los jóvenes

Sí, Jorge Molina señaló que ser ilustrador de cómics es muy bonito y todo un sueño, pero también es un camino muy duro porque es un campo muy competitivo.

Ante ello, recomendó tomarse el tiempo para capacitarse y formarse como dibujante, ya que solo así se podrá demostrar que eres la o el mejor.

“Recomiendo tomarse el tiempo para disfrutarlo como artista y no irte saltando los pasos, es decir, formarte primero porque se necesitan cimientos”, dijo.

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¿Cómo nació la pasión por el dibujo?

Jorge Molina señaló que desde que era niño veía las caricaturas de X-Men y otros superhéroes y sus visuales le atraían mucho pues parecían dioses.

Con preparación, este sueño se hizo realidad. “Me he sentido como una abeja, poniendo un poco de la miel a estas flores que para mí fueron cimientos de mi infancia. Estoy brindando una ofrenda a quienes me inspiraron.

¿Cuál es tu personaje favorito?

Al preguntarle sobre su personaje favorito, Jorge Molina señaló que cuando era niño le gustaban los X-Men y pero actualmente es Batman porque envuelve un universo muy extenso.

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